Urgente: asesinan a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Este lunes en la tarde, Miguel Castellanos fue baleado en una estación de servicio, en el Anillo Vial Occidental, de Cúcuta. El exsecretario recibió un disparo en la cabeza.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho.

Anuncian recompensa

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, dio a conocer que desde la administración departamental se ofrece una recompensa de $50 millones por información que permita dar con los responsables del hecho.

Según el jefe de la cartera, Castellanos bajó de su vehículo a hablar con un hombre que se encontraba en motocicleta.

Además, el exfuncionario de la Alcaldía de Cúcuta estaría acompañado de un menor de edad.

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