Alemania, con su arsenal goleador va por Costa de Marfil en el Mundial

El Mundial 2026 continúa su curso y este sábado se pone en acción la segunda fecha del Grupo E, con el compromiso entre Alemania-Costa de Marfil, que se disputará en el estadio de Toronto (Canadá), a partir de las 3:00 de la tarde.

Los teutones serios aspirantes al título, llegan motivados al partido por la contundente vitoria (7-1) sobre la novata Curazao en la primera jornada de la Copa del Mundo.

En los antecedentes históricos entre ambas selecciones solo tienen un duelo y es un amistoso jugado hace 17 años, con resultado de (2-2).

El de este sábado es la primera vez que se enfrentan en Mundial y se prevé un juego intenso de velocidad y potencia, en el que los equipos básicamente se juegan la clasificación a la siguiente ronda.

Una victoria alemana o africana pondría a uno de los dos automáticamente en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Curazao no fue un rival exigente para los alemanes y que solo opuso resistencia en los primeros 40 minutos del primer tiempo y ya en el segundo fue cuestión de liquidar el compromiso.

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Los ‘Elefantes’

No obstante, contra Costa de Marfil, la balanza es más equilibrada y cuanto al fútbol recio y ofensivo que puedan ofrecer la 'Die Mannschaft' y los ‘Elefantes’ africanos, que juegan su cuarto mundial.

El conjunto africano, también llega envalentonado, tras su victoria cerrada (1-0) ante Ecuador, en un partido de toma y dame, donde marfileños y ecuatorianos dejaron todo en la cancha y por lo expuesto en la cancha el empate hubiera sido lo más justo.

Sin embargó, un error defensivo de los sudamericanos le dio al triunfo a Costa de Marfil.

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Alemania afrontará el duelo sin bajas y repetirá el mismo once, con la única duda de si el delantero del Stuttgart Deniz Undav, entra en lugar del tocado Jamal Musiala.

Por su parte Costa de Marfil tratará de sumar su segundo triunfo en el Mundial después de sorprender a Ecuador.

De hecho, los de Emerse Faé fueron capaces de doblegar a otro rival de entidad durante su preparación mundialista, endosando un 2-1 a Francia.

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