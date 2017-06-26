Con gol ante Uzbekistán, Luis Díaz entra al podio de goleadores de la Selección Colombia

No podía ser nadie más. El gol para destrabar un partido complicado como el debut en un Mundial, solo lo podía hacer el mejor futbolista colombiano del momento: Luis Díaz.

El extremo guajiro, de 28 años, necesitó 65 minutos de su primer encuentro mundialista para celebrar el tanto que le abrió el camino definitivo a la victoria al seleccionado nacional contra los uzbekos.

El extremo, nacido en Barrancas, Guajira, definió con su pierna derecha un pase de Gustavo Puerta que no tomó la potencia esperada y estuvo cerca de no entrar porque el portero de los asiáticos lo tocó.

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Sin embargo, bien dicen que lo que está destinado a ser no se tuerce: el balón ingresó y Lucho celebró con euforia su primer gol en el torneo más importante del fútbol a nivel internacional. Con esa diana, celebrada en todo el país con gran emoción, Díaz llegó a 23 celebraciones con el seleccionado criollo.

Con eso, igualó al exdelantero guajiro Arnoldo Iguarán, quien brilló con la Selección en las décadas del 80 y 90, como tercer máximo goleador en la historia del equipo nacional. Ahora, uno de los mejores extremos del mundo solo tiene por delante a James Rodríguez, quien suma 31 dianas y a Falcao García, que tiene 35 festejos. En los próximos duelos mundialistas podría acercarse más a la cima.