Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial

Inglaterra borró la mala imagen quedó en su partido de semifinal ante Argentina. Con una efectividad sorprendente venció este sábado a Francia 6-4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 en un partido ‘loco’.

Un doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 48 y 66 lo convirtió en el máximo goleador provisional del Mundial 2026 con 10 tantos y de la historia de los Mundiales con 22, pero no le sirvió a los galos para quedarse con el tercer puesto al caer ante Inglaterra en Miami.

Los ingleses se impusieron con dianas de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konsa en el 18, un triplete de Bukayo Saka en los minutos 37, 45 y 87 (este último de penalti) y Jude Bellingham en el octavo minuto añadido a los noventa.

Los otros tantos de los dirigidos por Didier Deschamps fueron anotados por Bradley Barcola en el 54 y Ousmane Dembélé en el sexto minuto añadido.

La otra noticia de este partido fue que el primero de los dos tantos de Saka contra los franceses fue el número 300 en la competición.

La primera cara del partido mostró a una Inglaterra totalmente superior a la que le bastaban dos pases seguidos para explotar la espalda de los centrales, mientras Francia permanecía estática esperando a que pasasen los minutos.

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Aprovechando la pasividad francesa, Declan Rice abrió el marcador a los tres minutos de encuentro con un disparo desde fuera del área, y un cuarto de hora Ezri Konsa remató un saque de esquina que supuso el 0 a 2.

Aunque Francia también generó peligro, sobre todo a través de un Mbappé que era buscado por sus compañeros, los goles solo cayeron del lado inglés en la primera mitad. Saka, con un doblete, puso el 0 a 4 al descanso.

La cara de Didier Deschamps, que este sábado puso fin de la forma más amarga a su etapa al frente de Francia, era un poema, y espabiló a los suyos dando entrada a Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, además de retocar la zaga.

Monólogo francés

Los cambios cambiaron radicalmente el partido, que se convirtió en un monólogo francés. La combinación de Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola en ataque desarboló la defensa inglesa, y los tres tantos se quedaron cortos.

Mbappé, por partida doble, y Barcola, asistido por el del Real Madrid, pusieron el 3 a 4, y solo la falta de efectividad de Olise, que desaprovechó dos claras ocasiones dentro del área para empatar, concedieron a Inglaterra el bronce.

El extremo del Bayern Munich sí estuvo más acertado como creador, y repartió su sexta y su séptima asistencia del torneo, superando un récord de Pelé.

Tomado de El Universal.

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