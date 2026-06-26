Uruguay perdió con España en Guadalajara y es el único equipo Suramericano eliminado en fase de grupos

La selección española de fútbol venció (0-1) a Uruguay este viernes en la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial 2026, disputada en el Estadio Akron de Guadalajara (México). Un trabajado triunfo, con gol de Álex Baena, le permitió a la Roja terminar como primera de su grupo y avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que eliminó a la selección 'charrúa'.

Los de Luis de la Fuente vencieron, pero no convencieron. Uruguay no regaló un centímetro y jugó con la necesidad de conseguir el resultado. Fue una primera parte espesa, sin ritmo, sin la esperada progresión de Lamine Yamal y con la sensación de experimento fallido en la titularidad de Mikel Merino. Sin embargo, el 0-1 llegó gracias a un grave error de Fernando Muslera, sustituido al descanso, que aprovechó Álex Baena.

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Baena estuvo cerca de conectar con Mikel Oyarzabal y Pau Cubarsí pudo marcar tras una mala salida de Muslera. Tanto el arquero uruguayo como Unai Simón mostraron dudas por arriba, aunque el portero español prácticamente no volvió a intervenir con una España más asentada. Tras la pausa de hidratación, Marcelo Bielsa reorganizó a su equipo y, luego de un robo en un saque de banda que Darwin Núñez no logró aprovechar, el partido cambió.

Uruguay comenzó a generar peligro por la banda derecha, con Agustín Canobbio imponiéndose a Marc Cucurella, y recuperó intensidad en la presión. Sin embargo, cuando mejor jugaba la Celeste llegó el único gol del encuentro. Baena definió de media vuelta tras un balón enviado al área por Marcos Llorente, con la colaboración de Muslera.

España aguanta la desesperación uruguaya

Además, Manuel Ugarte tuvo que abandonar el partido por lesión, un nuevo golpe para una Uruguay obligada a sumar. Muslera, de 40 años, que ya había cometido un error ante Cabo Verde, no regresó para el segundo tiempo. En la reanudación, los 'charrúas' salieron decididos a buscar el empate. También se produjo la salida de Federico Valverde, mientras el compromiso aumentaba en intensidad y contacto físico.

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El árbitro Ismail Elfath permitió mucho juego fuerte, una decisión que terminó molestando a ambos equipos, especialmente a España. La Roja no retrocedió y, con el ingreso de Dani Olmo, ganó presencia ofensiva, aunque el jugador del Barcelona desperdició una clara ocasión cuando faltaba media hora para el final. El equipo de Luis de la Fuente logró controlar el partido, pero no encontró el segundo gol, pese a una buena acción final de Lamine Yamal.

El joven atacante fue sustituido por Nico Williams, a quien España también necesita recuperar en su mejor nivel, al igual que Ferran Torres. Bielsa apostó por todas sus variantes ofensivas en busca del empate, ya que un gol le daba el segundo lugar del grupo. Sin embargo, Uruguay, dos veces campeona del mundo y que ya había quedado eliminada en la fase de grupos de Catar 2022, volvió a despedirse prematuramente del torneo. En los minutos finales, Canobbio fue expulsado por roja directa. España resistió, incluso después de un remate de Ferran al larguero y de la lesión en el hombro de Yeremy Pino, y aseguró el liderato del grupo.

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FICHA TÉCNICA

Resultado: Uruguay 0-1 España (0-1 al descanso).

Gol:

0-1, min. 42: Álex Baena.

Alineaciones

Uruguay: Muslera (Rochet, descanso); Varela, Cáceres, Sanabria (Rodríguez, min. 70), Olivera; Valverde (Viñas, min. 57), Ugarte (De la Cruz, min. 45), Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

España: Unai Simón; (la alineación aparece incompleta en el texto recibido); Fabián (min. 60); Lamine Yamal (Nico Williams, min. 76), Mikel Merino (Dani Olmo, min. 60), Álex Baena (Yeremy Pino, min. 66) y Mikel Oyarzabal (Ferran Torres, min. 76).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos). Amonestó a Sanabria (54'), Varela (58') y De la Cruz (93') por Uruguay; y a Baena (46') por España. Expulsó con roja directa a Canobbio (95').

Estadio: Akron de Guadalajara (México).

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

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