235 muertos y 4.300 heridos deja el nuevo balance de los terremotos en Venezuela

A 235 muertos subió el número de víctimas fatales que dejan los dos poderosos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles pasado, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

“Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro Alvarado en la noche de ayer en cadena nacional.

Su pronunciamiento se dio durante un pase vía telefónica a través de la señal de Venezolana de Televisión (VTV), donde Alvarado confirmó también que se mantiene la alerta máxima los centros de salud del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en todo el país tras el evento telúrico registrado recientemente.

El ministro indicó que “hasta el corte de las 7:00 p.m. del día de hoy (jueves), el sistema público ha garantizado la atención de más de 4 mil 300 heridos, en su mayoría con lesiones leves y algunos casos moderados y graves que requirieron intervenciones quirúrgicas”.

En medio del nuevo balance de la tragedia, el Gobierno colombiano dio a conocer que en la madrugada de este viernes ya se envió a Venezuela el primer contingente integrado por 63 especialistas provenientes de diversas instituciones clave, incluyendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja,

La operación también cuenta con el respaldo de la Cancillería, Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional. La misión del equipo colombiano cuenta con el apoyo de cuatro perros especializados en búsqueda y rescate —Rojo, Candy, Dasta y Tamy—, entrenados para localizar personas en escenarios de desastre y facilitar la labor de los rescatistas.

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Según los datos de la plataforma ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, hasta este jueves se habían registrado 40.223 personas reportadas como desaparecidas por familiares y allegados.

De ese total, 37.380 continúan sin contacto, mientras que 2.843 personas ya fueron localizadas gracias a los esfuerzos de búsqueda, la difusión en redes sociales y el restablecimiento gradual de las comunicaciones.

Las zonas más devastadas

El funcionario del gobierno venezolano informó que el doble terremoto registrado afectó a todo el territorio nacional, con mayor intensidad en la región central que comprende los estados y entidades de Caracas, Aragua, Carabobo, La Guaira y Miranda.

Durante un balance oficial, el titular de la cartera sanitaria señaló que más de 5.000 profesionales de la salud, entre ellos 1.200 médicos, fueron desplegados de manera inmediata para atender la contingencia.

“Como un solo equipo, porque se integran los médicos del Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Sanidad Militar, el IPASME y PDVSA; todo el Sistema Público Nacional de Salud atendiendo a todos los heridos que han llegado a nuestras emergencias”, expresó Alvarado.

El ministro indicó que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se estableció comunicación con la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas, que puso a disposición 12 centros asistenciales en la región capital.

Gracias a esta coordinación entre el sistema público y el sector privado, se han atendido más de 150 pacientes de forma adicional, dijo el ministro Alvarado.

Según el balance, las personas con lesiones leves ya recibieron el alta médica, mientras que quienes presentan cuadros moderados o requieren intervenciones quirúrgicas permanecen hospitalizados.

Ante la alta demanda de atención en el estado La Guaira, identificado como la zona de mayor impacto del sismo, el Gobierno instaló hospitales de campaña para reforzar la capacidad de respuesta.

“Ya hay un hospital de campaña de la Fuerza Armada Nacional, hoy llegó otro de una empresa privada y también funciona un hospital de campaña en Catia La Mar. Mañana se incorporará otro que lleva la Cruz Roja Venezolana, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en uno de los estados más afectados”, explicó el funcionario.

Asimismo, el ministro hizo un llamado a la población a no difundir rumores ni cifras no confirmadas sobre la emergencia y exhortó a consultar únicamente la información publicada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Finalmente, ratificó el compromiso de las autoridades de mantener reportes permanentes, transparentes y actualizados sobre la evolución de la emergencia y las acciones desplegadas para atender a los afectados.

Tomado de El Colombiano.

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