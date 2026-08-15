Al menos 38 muertos tras potente terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la madrugada de este sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, dejando al menos 38 muertos y numerosos heridos, según informaron las autoridades locales.

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), el teniente general Suharyanto, confirmó desde Yakarta que 38 personas murieron como consecuencia del sismo en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según informó la agencia de noticias Antara.

Horas antes, la BNPB había reportado 14 fallecidos: seis en Manggarai, cinco en Manggarai Oriental y tres en Sikka. Además, numerosas familias resultaron afectadas y cerca de 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas, mientras se reportaron daños en viviendas y otras infraestructuras.

El terremoto ocurrió a las 4:58 a. m. (hora local), con epicentro frente a la costa norte de la isla de Flores y a una profundidad de apenas 15 kilómetros, de acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia.

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El movimiento telúrico también provocó daños en el puerto Lorens Say, en el distrito de Sikka, y en un hospital de Maumere. Además, otras cinco terminales aeroportuarias del país reportaron afectaciones.

Tras el terremoto, las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras cercanas. Sin embargo, esta fue retirada poco después, luego de que los organismos de monitoreo evaluaran la situación. “Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto”, informó la BMKG en un comunicado.

Posteriormente, se registraron réplicas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región. Los equipos de emergencia continúan evaluando los daños en las zonas afectadas de la isla de Flores y desarrollando labores de búsqueda y rescate, por lo que las autoridades no descartan que el balance de víctimas pueda aumentar.

Indonesia tiene un amplio historial de terremotos y otros fenómenos naturales debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta región de alta actividad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta la costa occidental de América.