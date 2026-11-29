La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación del Comando de Sistemas no Tripulados para modernizar y actualizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), más de una semana después de que el país suramericano y Estados Unidos reanudaran la cooperación técnico-militar.

“Quiero anunciar la creación del Comando de Sistemas No Tripulados, llamo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a modernizarse, a actualizarse en la nueva tecnología, incorporar la inteligencia artificial para la defensa de nuestra soberanía aérea, nunca para agredir a otro país”, señaló Rodríguez en el acto por el Día de la Aviación, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria indicó que este comando estará bajo el mando del mayor general Jesús Alberto Peñaloza, quien en enero pasado fue nombrado como director de Apresto Operacional, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses.

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Igualmente, anunció la entrega de equipamiento, sin precisar, para mejorar la capacidad y el apresto operacional de la Aviación Militar Bolivariana y de la Guardia del Pueblo, un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) enfocada en el apoyo a programas sociales y la prevención del delito.

Por su parte, Peñaloza aseguró desde la base aérea militar de Maracay, capital del estado Aragua (centro-norte), que esta iniciativa pone a la FANB en la punta de lanza “no solamente de la región sino del mundo”.

El pasado 18 de noviembre, Venezuela y Estados Unidos reanudaron la cooperación técnico-militar, rota en 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez (1999-2013), con el fin de mejorar la capacitación y el equipamiento de la FANB y poder “hacer frente a amenazas comunes”, según anunció la mandataria venezolana, junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, resaltó “la importancia de reanudar” esa cooperación con el acceso a nuevas tecnologías, por lo que consideró que se trata de una alianza “muy beneficiosa” para la FANB.

El Ministerio de Defensa de Venezuela aclaró ese mismo día que la reanudación de esta cooperación se hará con “pleno respeto” a la soberanía, independencia e integridad territorial venezolana y en “estricto apego” a la Constitución.