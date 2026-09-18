Descubren una nueva especie de felino silvestre: así es el gato tilcayo

Un hito para la zoología global y la conservación medioambiental se registró en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia. Un equipo internacional de científicos logró la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en más de un siglo: el gato tilcayo (Leopardus tilcayo).

De acuerdo con reportes de National Geographic, el hallazgo fue posible gracias a una minuciosa secuenciación completa del genoma, combinando ADN de ejemplares históricos conservados en museos de Europa y Estados Unidos con muestras obtenidas de animales vivos.

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Avance genético y reorganización de especies

El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica Current Biology, contó con la participación activa de los investigadores Eduardo Eizirik, Jonas Lescroart y la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.

La investigación demostró que el grupo de pequeños felinos anteriormente catalogado como una sola especie ampliamente distribuida abarca, en realidad, al menos cinco especies distintas. Además de la validación del Leopardus tilcayo, el análisis ratificó a Leopardus guttulus, L. emiliae, L. pardinoides y L. tigrinus, e identificó una nueva subespecie en los Yungas peruanos: L. tigrinus antisuyo.

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Rasgos y el ejemplar que inspiró el hallazgo

El gato tilcayo destaca por ser un felino de contextura pequeña. Mide aproximadamente 46 centímetros de la cabeza al tronco y pesa cerca de 1,4 kilos, situándose por debajo del promedio de un gato doméstico. Morfológicamente, se distingue de sus parientes cercanos —las oncillas— por presentar manchas más grandes, una cola más larga y delgada y un pelaje de tonalidad más opaca.

El espécimen de referencia para el estudio es un macho de diez años que vive desde 2017 en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia, tras ser entregado por una familia local.

El nombre científico de la especie (tilcayo) fue adoptado directamente de la denominación dada por los pobladores de la zona, como un reconocimiento explícito del equipo investigador hacia el saber ancestral y la convivencia de las comunidades locales con la fauna autóctona.

Tomado de El Universal.

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