El era Argemiro Antolínez Ángel, el colombiano que murió abrazado junto a su pareja tras el terremoto en Venezuela

Bajo las estructuras colapsadas por los recientes terremotos en el estado de Falcón, Venezuela, los rescatistas hallaron recientemente una escena que conmovió a los testigos: los cuerpos sin vida del colombiano Argemiro Antolínez Ángel y su pareja, una ciudadana local identificada como Body, quienes permanecían fuertemente abrazados.

Aunque el trágico hallazgo confirmó el deceso de la pareja tras quedar atrapados bajo los escombros, para el entorno de la víctima en el extranjero significó el inicio de una angustiosa cruzada humanitaria.

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El conmovedor hallazgo en la zona de Tucacas

Antolínez Ángel, un bumangués de 64 años nacido el 28 de enero de 1962, se había establecido hacía una década en la localidad de Tucacas junto a su pareja.

La muerte los alcanzó cuando el edificio propiedad de la familia de ella se desplomó debido a la intensidad del terremoto. Tras evadir carreteras bloqueadas y el peligro inminente de las réplicas, los allegados lograron ingresar a la zona del desastre, donde localizaron los restos humanos.

Pese a las severas lesiones sufridas por el impacto del colapso, las autoridades señalaron que las marcas particulares en la fisonomía de los cuerpos de las víctimas permitieron la plena identificación de ambos.

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La amenaza de la fosa común: una búsqueda desde Europa

El cadáver del ciudadano colombiano fue trasladado después del hallazgo a las dependencias de la morgue del hospital de Tucacas, donde permanece resguardado de manera temporal.

La urgencia del caso radica en el estricto protocolo forense local, ya que las personas cercanas temen que, ante la ausencia de parientes directos que reclamen formalmente los restos, las autoridades venezolanas procedan a sepultarlo en una fosa común. Esta situación privaría a sus consanguíneos del derecho de despedirlo en su tierra natal.

Ante la falta de contactos directos en el territorio, Indira Ramírez, una periodista colombiana radicada en Madrid, España, asumió la vocería y el liderazgo de una campaña internacional para ubicar a los familiares del fallecido en Bucaramanga o en el departamento de Santander.

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Ramírez compartió un vínculo con la víctima por ser la esposa de un sobrino de la compañera sentimental de Argemiro, lo que la convierte en el único nexo legal y afectivo de origen colombiano dentro de la familia política.

“Esta búsqueda es un acto de humanidad, es lo único que pedimos. No se está buscando dinero, no se está buscando nada, simplemente que la familia se entere”, afirmó Ramírez desde su residencia en España.

Un rastreo sin respuestas

Los esfuerzos iniciales de la comunicadora se han concentrado en las plataformas digitales, revisando perfiles y comentarios de allegados en las redes sociales de Antolínez, aunque sin obtener resultados positivos hasta la fecha.

Según los reportes recabados, el fallecido era una persona separada, dejó hijos en Colombia —uno de los cuales presuntamente es miembro activo de las Fuerzas Militares— y tendría al menos una hermana viva.

“He escrito a decenas de perfiles, a personas que comentaban sus fotos asumiendo que eran cercanos, y no hay respuesta alguna. Ya no ejerzo en Colombia y no tengo esa red de apoyo allá, por eso acudo a los medios. Esto es un acto puramente humanitario”, expresó la periodista.

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