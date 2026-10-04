Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio en Brasil y podría ganar en primera vuelta

El candidato del ultraderechista Partido Liberal a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, podría lograr la elección directa en primera vuelta en las elecciones celebradas este domingo, ya que obtiene un 50,2% de votos, según resultados oficiales correspondientes al 47,26% del escrutinio.



Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 41,63% de votos. Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente, sin necesidad de una segunda vuelta.

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Este resultado corresponde al escrutinio de 235.931 secciones, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, máximo responsable del proceso.



La participación ha sido del 79,1%, según los datos oficiales del último boletín, que refleja un 1,75% de votos en blanco y un 2,68% de votos nulos.

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