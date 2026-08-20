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Nicaragua prepara reformas para ampliar mandato presidencial y excluir a opositores
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo alista reformas constitucionales que ampliarían el mandato presidencial a siete años.
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crojas
Nicaragua prepara reformas para ampliar mandato presidencial y excluir a opositores
Colprensa
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Jueves, 20 de Agosto de 2026

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha afirmado que la Asamblea Nacional presentará durante el fin de semana los "avances" de las reformas que planea implementar el Gobierno para vetar a la oposición y ampliar el mandato presidencial después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) haya convocado una reunión urgente a fin de tratar la crisis democrática en el país.

"Nuestra Asamblea Nacional dará a conocer los avances de las consultas de las reformas electorales", ha indicado Murillo, agregando que esto se hará ante "centenares de jóvenes de las nuevas generaciones", según ha recogido el diario 'La Prensa'.

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Murillo ha cargado además contra la oposición en el exilio, asegurando que "hay quienes no quieren patria" ni "pertenecen" a ella. "¿Y qué debemos nosotros, como patriotas, hacer? Primero ignorarlos porque no son nadie, pero también exhibirlos como los ridículos forajidos que a falta de valentía y de voz propia conforman legiones de mentirosos en lo que llaman redes sociales", ha dicho.

Asimismo, ha definido a los opositores en el exilio como "jaurías" que "ladran y ladran". "Se creen héroes cuando realmente son espantapájaros. Sin ton ni son; solamente espantapájaros, ávidos, de los mendrujos que esperan", ha expresado.

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El paquete de reformas constitucionales impulsado por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo plantea modificar las normas electorales y el sistema político para ampliar el período presidencial a siete años renovables y excluir formalmente a la oposición de los procesos electorales.

En concreto, la propuesta establece que aquellos que sean considerados "golpistas" o "traidores a la patria" o que hayan atentado contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua no podrán participar en las elecciones.

De la misma forma, contempla que el Consejo Supremo Electoral (CSE) podrá suspender la personería jurídica de partidos políticos que reciban "financiación extranjera" o que hagan llamamientos a imponer sanciones al Gobierno nicaragüense, entre otras.

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