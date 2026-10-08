Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar nuevos cargos en EE. UU. por presuntas torturas

El caso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores podría ampliarse con nuevas acusaciones relacionadas con presuntas torturas cometidas contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según información revelada este miércoles por CNN.

De acuerdo con personas familiarizadas con la investigación citadas por la cadena, fiscales de Nueva York estarían preparando cargos contra ambos por hechos relacionados con estadounidenses que permanecieron recluidos en cárceles venezolanas durante el periodo en que Maduro ejercía el poder.

La eventual acusación se incorporaría al proceso que ambos enfrentan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Actualmente, los dos están procesados por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

En el caso de Maduro, además, existe una acusación por narcoterrorismo. Las nuevas imputaciones, según las fuentes consultadas por CNN, estarían vinculadas específicamente con el trato recibido por ciudadanos estadounidenses privados de la libertad en Venezuela.

¿Por qué podrían acusar de tortura a Maduro y Cilia Flores?

La investigación podría tomar como fundamento la detención ilegal de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas, de acuerdo con la posición sostenida por el Gobierno de Estados Unidos y recogida por la cadena.

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Una de las personas conocedoras del proceso señaló que la eventual acusación no necesariamente se limitaría a Maduro y Flores. La investigación también podría involucrar a otros individuos a quienes se atribuyan responsabilidades por presuntos actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses.

CNN indicó que los nuevos cargos podrían ser anunciados públicamente este jueves. La posible presentación de la acusación coincidiría con una audiencia programada ante el juez Alvin Hellerstein, quien tiene previsto examinar la petición de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

Los abogados de la exprimera dama venezolana sostienen que su estado de salud cardíaca presenta un deterioro progresivo. Según su defensa, esa condición se habría agravado durante el tiempo que ha permanecido encarcelada y requiere un entorno que facilite su recuperación médica.

Flores permanece recluida en una unidad junto con más de 40 mujeres, una situación que sus abogados consideran perjudicial para atender adecuadamente sus problemas de salud. La solicitud de arresto domiciliario será analizada en la audiencia prevista para este jueves.

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Ambos fueron trasladados a esa instalación en enero, después de ser detenidos por fuerzas estadounidenses en el palacio presidencial de Caracas.

Tanto Maduro como Flores se han declarado no culpables de todos los cargos presentados en su contra. La posible incorporación de nuevas acusaciones por presuntas torturas abriría una nueva etapa dentro del proceso judicial que ambos enfrentan en Estados Unidos.

Tomado de El Universal.

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