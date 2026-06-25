Venezuela enfrenta tragedia por doble terremoto que deja 164 fallecidos y más de 900 heridos

Venezuela enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que dos fuertes terremotos sacudieran gran parte del país y provocaran un elevado número de víctimas, daños en infraestructura y operaciones de rescate en distintas regiones.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

Durante una intervención transmitida por la televisión estatal, la mandataria informó que las autoridades continúan recopilando datos de hospitales y centros asistenciales. “Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)”, afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los movimientos telúricos ocurrieron la tarde del miércoles y fueron percibidos en amplias zonas del territorio venezolano. De acuerdo con los reportes oficiales, varias edificaciones sufrieron afectaciones estructurales y se registraron derrumbes en distintos sectores de Caracas y otros estados.

De igual forma, comunicó que se ha conformado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Doble terremoto sacudió el centro de Venezuela

Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

Los epicentros se localizaron cerca de la ciudad de Yumare, en el estado Yaracuy. A pesar de la distancia, los movimientos fueron sentidos con fuerza en Caracas y otras regiones del país.

Lea aquí: Delcy Rodríguez declara estado de emergencia, tras terremoto en Venezuela

Tras una evaluación inicial, las autoridades estadounidenses cancelaron la alerta de tsunami que había sido emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Gobierno suspendió actividades y cerró aeropuerto

Frente a la magnitud de la emergencia, el Ejecutivo venezolano activó medidas extraordinarias para atender la situación. Rodríguez anunció la declaratoria del estado de emergencia nacional y la movilización de la red pública y privada de salud.

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, afirmó la mandataria.

Así mismo, informó la suspensión de clases durante los próximos días y la paralización de actividades que no correspondan a servicios esenciales.

Entre las afectaciones reportadas también figura el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, debido a daños en sus instalaciones.

Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros

Mientras avanzaba la noche del miércoles, miles de personas permanecían en calles y espacios abiertos de Caracas por temor a nuevas réplicas.

Uno de los puntos más críticos se registró en el municipio Chacao, donde organismos de socorro y habitantes trabajaban en la remoción de escombros de edificios colapsados.

El alcalde de esa jurisdicción, Gustavo Duque, advirtió que la situación era especialmente compleja y señaló que los esfuerzos estaban concentrados en localizar personas atrapadas.

Entre los llamados de auxilio escuchados en la zona, vecinos insistían en que aún había posibilidades de encontrar sobrevivientes. “Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva”, expresaban algunos residentes que participaban en las labores de rescate.

Comunidad internacional expresa apoyo a Venezuela

La emergencia generó reacciones de distintos gobiernos de América y otras regiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su disposición para brindar asistencia y señaló que los primeros informes sobre las consecuencias del desastre “no son buenos”.

A su vez, mandatarios y autoridades de países como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Chile, México, Bolivia y Cuba expresaron mensajes de solidaridad y respaldo al pueblo venezolano.

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que su Gobierno estudia mecanismos de cooperación para apoyar las tareas de atención a los afectados, mientras que otras naciones reiteraron su disposición para colaborar frente a la tragedia que atraviesa Venezuela.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion