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Obispo de Ocaña invita a votar de forma consciente y sin conflictos
Recomienda a los seguidores de las distintas vertientes políticas actuar con responsabilidad, serenidad y respeto hacia los semejantes.
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jsarabia
El obispo de la Diócesis de Ocaña invita a votar a conciencia y de una manera responsable por la paz y la reconciliación de los pueblos.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 20 de Junio de 2026

Un enérgico llamado a votar de manera consciente y responsable de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo hizo el obispo de la Diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave Villanoba.

El prelado de la Iglesia católica hizo eco del mensaje promulgado por la Conferencia Episcopal Colombiana, en el que se solicita a los votantes respetar la libertad de elección y evitar la generación de conflictos en las distintas regiones del país.

Asimismo, invitó a elegir en paz, pensando en la reconciliación de los pueblos, y exhortó a la ciudadanía a que prime el respeto hacia las distintas posturas políticas y se fortalezca la convivencia durante la jornada democrática.

El líder de la Iglesia católica llamó a dejar de lado el fanatismo político y recordó que cada ciudadano tiene el derecho de elegir libremente al candidato de su preferencia, una decisión que debe ser respetada sin importar las diferencias de opinión.

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Además, destacó que la democracia se fortalece cuando los procesos electorales se desarrollan en un ambiente de paz, tolerancia y diálogo.
 

El obispo de la Diócesis de Ocaña invita a votar a conciencia y de una manera responsable por la paz y la reconciliación de los pueblos.

Un voto racional

El guía espiritual exhortó a evitar confrontaciones, descalificaciones y cualquier acto que pueda generar divisiones entre las comunidades.

Igualmente, recordó la tesis de un politólogo que señala: “Pasamos de la democracia a la emocracia”, al referirse al predominio de las emociones en la toma de decisiones colectivas.

“Nosotros siempre hacemos un llamado a un voto responsable. Cada uno tiene el deber de votar por quien le dicte la conciencia que es la mejor opción. Servimos como mediadores de una realidad y eso debe reflejarse en nuestras relaciones cotidianas con los demás para actuar con justicia social”, expresó.

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Además, recomendó a los seguidores de las distintas corrientes políticas actuar con responsabilidad, serenidad y respeto, permitiendo que la jornada transcurra con normalidad y en un ambiente de armonía y reconciliación.
 

El obispo de la Diócesis de Ocaña invita a votar a conciencia y de una manera responsable por la paz y la reconciliación de los pueblos.

Fraternidad de los pueblos

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Francisco Javier Múnera, invitó a seguir la senda de la reconciliación, la fraternidad y la concordia.

“Próximos a participar en los comicios del 21 de junio, convocamos a todos los colombianos a confiar en nosotros mismos, a reconocer el valor y la dignidad de cada ciudadano y a manifestar la bondad de la que somos capaces, recordando que, más allá de los problemas que nos afectan y de las diferencias que nos distinguen, es posible construir juntos el país que anhelamos”, precisó.

Respetar las diferencias y no atizar el conflicto social en el Catatumbo.

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