Obispo de Ocaña invita a votar de forma consciente y sin conflictos

Un enérgico llamado a votar de manera consciente y responsable de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo hizo el obispo de la Diócesis de Ocaña, monseñor Orlando Olave Villanoba.

El prelado de la Iglesia católica hizo eco del mensaje promulgado por la Conferencia Episcopal Colombiana, en el que se solicita a los votantes respetar la libertad de elección y evitar la generación de conflictos en las distintas regiones del país.

Asimismo, invitó a elegir en paz, pensando en la reconciliación de los pueblos, y exhortó a la ciudadanía a que prime el respeto hacia las distintas posturas políticas y se fortalezca la convivencia durante la jornada democrática.

El líder de la Iglesia católica llamó a dejar de lado el fanatismo político y recordó que cada ciudadano tiene el derecho de elegir libremente al candidato de su preferencia, una decisión que debe ser respetada sin importar las diferencias de opinión.

Lea además: Personeros analizan respuestas a las alertas tempranas para el Catatumbo

Además, destacó que la democracia se fortalece cuando los procesos electorales se desarrollan en un ambiente de paz, tolerancia y diálogo.

