Rechazo al posible traslado de internas de la cárcel de Ocaña

Familiares de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria, en el municipio de Ocaña, alzan la voz en señal de protesta ante un posible traslado de las internas hacia otras prisiones del país.

El campanazo de alerta se da mediante la expedición de una disposición en la que el Gobierno nacional ordena una reestructuración y adopta medidas en los penales de todo el territorio colombiano.

Muchas de las internas son provenientes de municipios del Catatumbo, el sur del Cesar y Bolívar, por lo que un traslado a regiones distantes podría dificultar el contacto con sus seres queridos.

Aunque la resolución ya habría sido emitida, los traslados aún no se han materializado y se espera la ejecución de la medida. “Espero que se replantee la decisión”, anota una madre angustiada por la suerte de su hija.

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Entre tanto, organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría habrían solicitado revisar la decisión, ante la importancia de mantener un centro de reclusión que atienda a la población privada de la libertad de Ocaña, el Catatumbo y otros municipios de la región, reiteran los familiares.

