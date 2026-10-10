Rechazo al posible traslado de internas de la cárcel de Ocaña

Pagando los platos rotos de la guerra
Tanto las personas privadas de la libertad como sus familiares han manifestado públicamente su rechazo a las recientes directrices del Gobierno nacional, las cuales restringen drásticamente las visitas y el uso de electrodomésticos.
Beneficios como el suministro de energía eléctrica para conectar un televisor o un ventilador en las celdas fueron suspendidos como parte de las políticas para retomar el control. “Solo permiten aparatos en los patios de carácter comunitario, en una clara demostración de los cambios, empeorando las condiciones de resocialización dentro del penal”, afirma la interna Wendy Carolina Navarro, al reconocer que las medidas se imparten a nivel nacional.
Los domingos se permitía a los visitantes llevar una portacomida para compartir los alimentos preparados en casa, pero ahora su ingreso está prohibido. “Tampoco podemos usar los tomacorrientes para calentar o hacer café, ver un programa de televisión o recibir ventilación ante la ola de calor”, recalcó la vocera de las personas que, por distintas circunstancias, están purgando una pena.
Las internas reconocen que cometieron un error, pero consideran que el Estado debe generar un ambiente humanitario que favorezca la resocialización.
Evelyn Viviana García Marín, madre de tres niños y quien estuvo dos años en prisión, describe el drama que viven las mujeres detrás de las rejas. “Las medidas adoptadas son absurdas y se debe replantear la situación.
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La mayoría son madres cabeza de hogar, cuyos familiares sufren algunas enfermedades, y esa separación agravará la situación. Al contrario, se deben fortalecer los programas de resocialización con la finalidad de enmendar los errores”, agrega la exreclusa, quien conoció historias desgarradoras de jóvenes del Catatumbo inmersas en una guerra que no les pertenece y que están pagando los platos rotos.
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