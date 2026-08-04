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Consejo de Estado negó la suspensión de la elección de Abelardo de la Espriella
El alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional, lo que permite, por ahora, que su posesión prevista para el próximo viernes en Cali siga adelante.
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crojas
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Martes, 4 de Agosto de 2026

Una decisión del Consejo de Estado dejó en firme por el momento la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y, por ende, da vía libre a su posesión el próximo viernes en Cali.

El alto tribunal negó la suspensión provisional de la elección de De la Espriella, que le había solicitado un demandante que consideraba que el juramento que hizo el presidente electo para obtener la nacionalidad estadounidense era incompatible con el ejercicio del cargo.

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El Consejo de Estado, sin embargo, determinó que no había elementos de prueba para determinar que la posesión de De la Espriella constituía una amenaza contra el orden jurídico el país. En todo caso, el proceso continuará su curso hasta que el Consejo de Estado adopte un pronunciamiento de fondo más adelante.

Este proceso es distinto a la acción popular que admitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en el cual un magistrado solicitó a ambas cámaras información sobre costos, logística y seguridad del traslado de la posesión presidencial en Cali.

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En ese caso, el demandante considera que la decisión de hacer el traslado de la ceremonia fuera de Bogotá no se hizo de manera transparente, sin informar los costos ni las consideraciones de fondo que tomó el legislativo para permitir este traslado.

Sobre esa acción, deberá pronunciarse el Tribunal de Cundinamarca en el transcurso de esta semana.

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