Dé la cara: congresistas cuestionan al Gobierno por ausencia del gerente del Fondo Milagro en debate sobre el terremoto

Duros cuestionamientos recibió este miércoles el gobierno de Abelardo de la Espriella por la ausencia del gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, a la sesión de la comisión que le hace seguimiento a la tragedia del sismo del 10 de agosto que tuvo graves consecuencias para el país.



Esta que era la primera citación de Uribe al Congreso, la incumplió porque, según informó, “debido a que fui convocado de manera extraordinaria a acompañar una agenda del señor presidente de la República para el día de hoy miércoles 11 de noviembre en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, lugar en el cual se adelantará la entrega de beneficios de vivienda previstos por el Fondo”.



Sin embargo, en su excusa, señaló: “mi compromiso como gerente del Fondo Milagro para la reconstrucción de Colombia, es inaplazable y genera toda mi atención y prioridad. Estaré muy atento a información adicional que requieran y en la medida de mis posibilidades, atender una próxima invitación de esta importante corporación”.

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Su ausencia motivó a que incluso los congresistas de la coalición de gobierno criticaran la misma, sin embargo las posturas más fuertes llegaron de las filas de la oposición, como lo hizo el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Santiago Osorio: “Usted señor Uribe no fue elegido para que ande como una reina para arriba y para abajo con el presidente Abelardo de la Espriella en los eventos presidenciales”.



El senador Luis Carlos Rúa se preguntó: “¿para cuándo la reconstrucción?, se necesitan respuestas claras. ¿Cuál es el miedo de dar la cara. Acá se necesita cuentas claras con los recurso públicos”.



Desde el uribismo, el representante por el Quindío, Jesús Armando Bedoya, manifestó que “necesitamos mayor celeridad en la atención a las víctimas, sabemos que se están haciendo las cosas de forma responsable pero se debe ser diligente, necesitamos respuestas urgentes porque los gobernadores y alcaldes deben dar soluciones”.



A su turno, la representante Cathy Juvinao, le pidió al gerente del Fondo Milagro, hacer públicos los contratos con el que fue vinculado él y los demás funcionarios del Fondo Milagro.



Desde Cambio Radical, el representante John Edgar Pérez, insistió en que “hay que darle la cara a la gente, se debe dejar claro cuál es el plan para atender en cada uno de los años posteriores, los alcaldes y gobernadores necesitamos interlocución con los gerentes regionales que el gobierno nacional designó en los departamentos afectados”.



Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, declaró que los estimativos de la reconstrucción arrancaron en 20 billones de pesos, pero que ya llegan a los 50 billones, que en su mayoría son parte de recursos públicos y una pequeña parte que llegará por el pago de los seguros.



Desde el Ministerio de Vivienda, se informó que el sismo en total afectó más de 255 mil viviendas, 51 mil se destruyeron y 203 mil afectadas. En las zonas urbanas 133 mil y destruidas 33.700. En la zona rural las afectaciones fueron en 69 mil y 18 mil destruidas.



En la sesión igualmente hubo una dura controversia porque desde la bancada del Pacto Histórico, se usó una imagen de la primera dama Ana Lucía Pineda, con un antifaz y rodeada con muchos billetes, cuestionando el manejo que ha dado a los dineros que han llegado a la fundación personal con la que se ha atendido parte de la tragedia.

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