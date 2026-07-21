Estamos listos para trabajar de manera armónica con mesas directivas: Lara

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, felicitó a los nuevos presidentes de Senado y Cámara, Honorio Henríquez y Nicolas Barguil, respectivamente, por su elección anoche en las plenarias de las dos corporaciones.



Barguil era el candidato apoyado por el gobierno entrante, pero Henríquez, apoyado por una inusual alianza del Centro Democrático y el Pacto Histórico, derrotó al candidato del gobierno entrante, Alfredo Deluque.



Anoche, Henríquez obtuvo 56 votos frente a 45 de De Luque, lo que implica que, además de los votos del Centro Democrático y el Pacto Histórico, Henríquez obtuvo algunos de miembros de los partidos que habían decidido apoyar a De Luque.



"El Gobierno entrante será un firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público. Por instrucción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios", escribió Lara.

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Pese a la disputa que tuvo el Gobierno entrante en los últimos días con el uribismo por la elección de presidente del Senado, Lara afirmó que está seguro de que la Presidencia de Henríquez "estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad".



Sobre Barguil, a quien sí apoyaba el gobierno entrante y que finalmente fue elegido por unanimidad. Lara destacó que su elección fue "resultado de una sólida coalición de gobierno".



"Estamos listos para trabajar de manera armónica, respetuosa y constructiva con las nuevas mesas directivas", agregó.

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