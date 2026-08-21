Indicadores de Jeremías | Crece apuesta de aspirantes a la Gobernación de Norte de Santander

El abanico de quienes buscan llegar a la Gobernación de Norte de Santander en las elecciones de 2027 se ha surtido con anticipación. Actualmente estarían en esa competencia política los exmandatarios Silvano Serrano y Edgar Díaz, la diputada Milena Calderón, el exalcalde de Cúcuta Jairo Yáñez; el exdirector de Corponor, Gregorio Angarita Lamk, el dirigente Diego González, quien ya fue aspirante al mismo cargo y el empresario de la clínica Duarte, Javier Duarte.

No se descarta que en los próximos días se presenten otros candidatos.

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Invitados a la Fiesta del Libro

Entre los preparativos de la XXII Fiesta del Libro de Cúcuta, programada del 31 de agosto al 5 de septiembre 2026, ya se cuenta con los invitados especiales tanto regionales como nacionales.

En la lista de los regionales figuran: Pedro León Vega, Franklin Cárdenas González, Yirley Vargas, Over Adelso Mendoza Sanguino, Alejandro Murillo Salguero, Waldo Josué Largo Leal, Vito Serrano, Elisan Maldonado Maldonado, Trino Ortega Rolón, José del Carmen Barbosa, Jesús Alberto Moncada Muñoz, José del Carmen Logatto, Daniela Rodríguez, Karen Floreria Álvarez, Sergio Leonardo Labrador, Sandra Patricia Chona Rodríguez, Jenny Rocío Álvarez Alarcón, Aida Esperanza Sánchez, Fernando Chelle, Saúl Gómez Mantilla, María Inés Rolón Jiménez, Martha Lucía Mora Cárdenas. María Goncalves, Luis Emilio Montejo, Inés López Ramírez, Gladys Nubia Amariles Sayago, Minerva Piedad Castillo, Horangel Espinel Robles, Blanca Rolón, Rodrigo Alvear Tristancho, Karen Yeraldín Ortiz, Luis Eduardo Trujillo Toscano, Daniel Villamizar Jaimes, Henry de Jesús Gallardo Pérez, , Arbel Porras, María Zoralla Cáceres Pabón.

Hay otros invitados que se darán a conocer en la siguiente edición. También los nacionales.

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Se reactiva la Verdad al Día

El programa La verdad al día, que se transmite martes y jueves, semanalmente, en el horario de 6:00 a 7:00 de la noche bajo la dirección de la abogada Dalia Pineda, por el canal ATN, volvió a transmitirse desde esta semana.

La verdad al día surte su información con entrevistas a los dirigentes comunitarios e investigaciones sobre problemas que afectan a los sectores más vulnerables.

¿Omisión de órganos de control?

El libro entregado por el presidente Abelardo de la Espriella sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno presidido por Gustavo Petro generó de inmediato cuestionamientos por carecer de pruebas respecto a los hechos denunciados. En el Reporte Coronell se criticó su falta de rigor en la relación que presenta.

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En Cúcuta, el dirigente Ciro Ramírez advirtió la inconsistencia en la ausencia de acciones de control de parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ante la supuesta comisión de hechos delictivos. ¿Por qué no actuaron y en el tiempo de lo corrido cómo no se denunciaron?

Francisco Cortés, en La Palabra

El abogado y escritor Francisco Cortés Ramírez fue invitado al programa La Palabra, que se transmite sábado y domingo (22 y 23 de agosto, en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche) por el canal regional ATN.

Cortés, además de abogado, es escritor, autor de varias obras y se ha desempeñado en diferentes cargos de la administración pública. Fue diputado de la Asamblea de Norte de Santander, candidato a la Cámara de Representantes y a la Alcaldía de Cúcuta.

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