Norte de Santander como despensa agrícola binacional, la propuesta que le hizo Chelí al Gobierno

Durante un encuentro con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, José Luis Duarte, Chelí, le planteó al funcionario una idea en la que se ha venido insistiendo de tiempo atrás, pero que todavía no logra ser una realidad: convertir a Norte de Santander en una despensa binacional.

Dada la coyuntura del vecino país y las potencialidades que tiene el departamento en materia agrícola, el congresista le propuso al funcionario convertir esa ventaja, sumada a la condición de frontera, en una plataforma productiva capaz de generar mayor valor agregado, empleo e ingresos para las familias rurales, con capacidad de atender los mercados de Colombia y Venezuela.

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“Tenemos una oportunidad valiosa. Norte de Santander lo espera para que trabajemos de la mano y como usted bien lo dice, nos pongamos las botas por el campo de Norte de Santander y, por supuesto, de Colombia”, le manifestó Duarte al ministro.

La postura que defiende el dirigente de Norte de Santander, es que los pasos limítrofes que conectan al departamento con el vecino país no sean vistos únicamente como lugares de tránsito de personas y vehículos, sino como una plataforma para el desarrollo regional.

Para Chelí, el reto está en transformar esa ventaja natural en una estrategia de desarrollo. “El departamento no debería limitarse a producir materias primas, sino que debe avanzar hacia un modelo capaz de producir, transformar, agregar valor y comercializar alimentos y materias primas de calidad para Colombia, Venezuela y, progresivamente, otros mercados”, sostiene.

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El representante propone que, por ejemplo, se piense en una producción por regiones, con el fin de sacarle provecho a esa variedad que ofrecen las distintas provincias de Norte de Santander.

Así las cosas, mientras algunas zonas pueden ser fuertes en cacao, otras lo podrían ser en arroz, maíz y yuca, o en palma de aceite, hortalizas, frutas y ganadería de doble propósito, producción pecuaria y avicultura, entre otros.