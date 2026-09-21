Seguridad y narcotráfico: los temas que abordarán Abelardo de la Espriella y Laura Fernández, presidenta de Costa Rica

Tal como lo anunció el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, este martes, 22 de septiembre, se reunirá en la sede de la Presidencia en Barranquilla con su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández.

El encuentro fue acordado durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios, en la que plantearon la necesidad de fortalecer la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región, según informó la Presidencia colombiana.

La reunión se realizará pocos días después de que Fernández calificara el encuentro como “muy urgente” y expresara su preocupación por la posible llegada a Costa Rica de grupos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado que operan en Colombia.

“Muy bien que Colombia esté combatiendo el narcotráfico y los sembradíos de cocaína en ese país, pero eso no significa que yo quiero que los que expulsan de allá se me vayan a venir para acá”, afirmó la presidenta costarricense.

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Fernández también señaló que se trata de una “reunión de emergencia” para abordar las situaciones de seguridad que enfrenta Costa Rica y fortalecer las alianzas con Colombia. “Hay algunos grupos que quieren robarnos la paz, desde el crimen organizado y el narcotráfico”, manifestó.

Narcotráfico y crimen organizado: así será la reunión entre De la Espriella y Laura Fernández

La reunión entre los presidentes de Colombia y Costa Rica hace parte de la estrategia del Gobierno colombiano para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. La agenda contempla mecanismos de coordinación, intercambio de información y acciones conjuntas entre ambos países.

Colombia y Costa Rica también hacen parte del denominado Escudo de las Américas, conocido formalmente como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C). Esta iniciativa, impulsada por Estados Unidos, busca fortalecer la cooperación entre los países participantes para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El encuentro con Fernández será el primero de De la Espriella con un jefe de Estado desde que asumió la Presidencia en agosto. Para la mandataria costarricense, además, representa su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el cargo en mayo.

El Gobierno colombiano indicó que continuará promoviendo alianzas con otros países de la región para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Tomado de El Universal

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