UNGRD: aparece prueba que complica a Sandra Ortiz y contradice su versión, ¿de qué se trata?

A Sandra Ortiz se le podría complicar el panorama con la aparición de unos registros que, al parecer, probarían que estuvo en el apartamento del entonces presidente del Senado Iván Name, entregando un supuesto soborno como parte del entramado de la UNGRD, pero el cuento es largo.

El personaje de Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, en el escándalo de corrupción es impredecible. Ella misma se ha encargado de convertir su presunta participación en un escenario con muchas verdades y contradicciones. Para la Fiscalía, su papel en el saqueo fue clave y no menor.

Su caso resulta especialmente llamativo, pues desde su vinculación se ha referido a los hechos, pero no siempre con la misma versión.

La Fiscalía sostiene que Ortiz trasladó $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, dinero que habría hecho parte del esquema de corrupción de la UNGRD. Según la acusación, los recursos fueron entregados en dos momentos, los días 12 y 13 de octubre de 2023.

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Ortiz habría recibido el dinero de Olmedo López y Sneyder Pinilla y posteriormente lo habría llevado hasta la vivienda de Iván Name. La acusación señala que se trató de dos entregas de $1.500 millones. Incluso existen declaraciones de Pinilla sobre la participación de Ortiz y un video registrado en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre de 2023, en el que aparece conversando con López.

La exfuncionaria, sin embargo, dijo públicamente que eso era falso.

Su negativa se basó en que la Fiscalía revisó los registros del celular de Pinilla y no encontró conexiones con las antenas de telefonía ubicadas en la zona del apartamento de Iván Name.

Con este argumento, la exfuncionaria sostuvo que, si los registros del celular de Pinilla no mostraban que hubiera estado en ese lugar, entonces el supuesto desplazamiento y la entrega del dinero nunca habrían ocurrido.

Sin embargo, Semana publicó un informe de la Fiscalía, que cruzó los datos de los GPS de las camionetas de su esquema de seguridad con la información de telefonía celular. Ese documento estableció que los vehículos del esquema de seguridad de la alta consejera se desplazaron hasta el edificio Bassel I los días 12 y 13 de octubre de 2023, fechas en las que se habrían realizado las dos entregas de $1.500 millones.

Pero la reconstrucción de la ruta de los vehículos arrojó otro hallazgo: El 12 de octubre, Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla llegaron al lugar donde vivía Ortiz, en las Residencias Tequendama. Allí permanecieron entre las 3:15 y las 3:46 de la tarde, periodo durante el cual, según la investigación, le habrían entregado a Ortiz los primeros $1.500 millones.

Luego, los registros de GPS permitieron establecer que las camionetas de placas KGF 361 y OBG 165, pertenecientes al esquema de seguridad de Ortiz, se desplazaron hasta el edificio Bassel I. Los vehículos llegaron alrededor de las 4:12 de la tarde y permanecieron en ese lugar hasta las 4:35. Según la reconstrucción de la Fiscalía, ese desplazamiento y la permanencia coincidirían con el momento en que se habría producido la primera entrega del dinero.

En la segunda entrega, realizada el 13 de octubre, Sneyder Pinilla habría regresado a las Residencias Tequendama alrededor de las 8:00 de la noche. Media hora después, Ortiz habría salido nuevamente hacia el edificio Bassel I, donde llegó cerca de las 9:00 de la noche. Según la reconstrucción, en este segundo desplazamiento se habría producido la entrega de los otros $1.500 millones.

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Una testigo que formaba parte del esquema de seguridad de la entonces consejera para las Regiones también confirmó el desplazamiento. En un testimonio conocido por Semana, relató que el 12 de octubre “cruzamos y bajamos por la calle 26, tomamos la carrera 30 al norte; lo que recuerdo es que llegamos al edificio Bassel I. Recuerdo que, durante el desplazamiento, mencionaron que íbamos a donde el doctor Name”.

Sobre el segundo traslado, la testigo señaló que esta vez también estuvo presente en el edificio Bassel I el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra asilado en Nicaragua y tiene una orden de captura vigente en su contra.

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