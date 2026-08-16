Ábrego decreta toque de queda y ley seca tras recientes hechos de violencia

La Alcaldía de Ábrego, Norte de Santander, anunció nuevas medidas de orden público que comenzarán a regir este domingo 16 de agosto, con el propósito de preservar la seguridad y la integridad de los habitantes del municipio.

De acuerdo con el comunicado publicado por la administración municipal, se establecieron toque de queda y ley seca, ambas medidas con el mismo horario.

El toque de queda comenzará este domingo 16 de agosto a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 5:00 a. m. del lunes 17 de agosto.

Lea aquí: Ataque con drones del Eln en Ábrego dejó un soldado muerto y cinco heridos: así reaccionó De la Espriella

De igual forma se decretó ley seca desde las 7:00 p. m. del domingo 16 de agosto hasta las 5:00 a. m. del lunes 17 de agosto.

La medida restringe durante ese periodo las actividades relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con las disposiciones establecidas por las autoridades municipales.

Alcaldía pide acatar las medidas

La administración municipal señaló que estas disposiciones fueron adoptadas con el objetivo de “preservar la integridad y seguridad de las personas”.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para cumplir las medidas y actuar de manera responsable durante el periodo establecido.

La Alcaldía recordó que el incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones establecidas en la ley.