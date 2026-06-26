¡Atención! Invías habilita paso a un carril en la vía La Lejía-Saravena, en Norte de Santander

Luego de doce días de cierre total en el kilómetro 25 de la vía La Lejía-Saravena, el Instituto Nacional de Vías (Invías) habilitó el paso a un carril en el sector de la vereda Monoga, en el municipio de Labateca (Norte de Santander). La emergencia fue causada por la pérdida de banca provocada por las fuertes lluvias y la socavación del talud debido al aumento del caudal del río.

Desde el 13 de junio, cuando se registró la emergencia, el Instituto desplegó especialistas y un equipo técnico, bajo la coordinación del director de Ejecución y Operación, William Molano, para adelantar las obras que permitieran restablecer la movilidad en este corredor estratégico del nororiente del país.

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Entre las intervenciones realizadas se destacan la construcción de un jarillón de protección con enrocado para reducir la fuerza del río y evitar una mayor socavación del talud, así como la recuperación parcial de la calzada mediante el perfilado del terreno, la conformación de un pedraplén temporal, el aporte y compactación de material granular y la habilitación de una superficie provisional de rodadura.

El director territorial de Invías en Norte de Santander, Leonel Valero, señaló que la atención de esta emergencia fue una prioridad para garantizar un paso seguro por un corredor de alta circulación de vehículos de carga y transporte de pasajeros.

Aunque el tránsito fue restablecido de manera parcial, Invías recomendó a los conductores atender las indicaciones de las autoridades y transitar con precaución mientras continúan las labores en la zona.