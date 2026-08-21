Debate en el Gran Santander por decisión que revoca la delimitación del páramo de Santurbán

La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026 ha causado opiniones divididas entre actores ambientales que se han dedicado a proteger el páramo de Santurbán.
La entidad enfatizó que esta decisión surge como una necesidad para corregir las irregularidades identificadas en el trámite y cumplir las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana.
Asimismo reiteró que la revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja, sino que se trata de una decisión orientada a que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas.
Debe recordarse que la Resolución 0994 fue expedida un día antes de que terminara el mandato del expresidente Gustavo Petro con el objetivo de declarar como protegidas 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja en el municipio de California, estableciendo así restricciones para la actividad minera.
De este modo, con la revocatoria quedan sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca y el trámite vuelve al punto en el que el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica sobre la protección del área.
El análisis de ambientalistas
Diego Rueda, miembro de la mesa de trabajo ambiental de Norte de Santander, calificó la decisión del Ministerio de Ambiente como jurídicamente correcta porque la Resolución 0994 se expidió sin haberse adelantado mesas de discusión.
“Entiendo la preocupación de la comunidad ambientalista, pero es importante cumplir el debido proceso. Además, con esta resolución se estaría repitiendo el mismo problema que en el año 2011 cuando se expidió una resolución para delimitar el páramo y en 2017 la Corte Constitucional la tumbó y tuvo que iniciarse el proceso desde cero con participación de las comunidades”, agregó.
Por lo tanto, recalcó que en este proceso se deben lograr acuerdos entre los que están y no están de acuerdo con la minería en la llamada fábrica natural de agua que surte a acueductos de los Santanderes.
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Además, Rueda sostuvo que la cuestión de la minería ilegal no es una novedad en el páramo pues durante el gobierno Petro se presentaron bocaminas que siguen siendo explotadas al día de hoy y que no fueron abordadas.
Frente a lo anterior, señaló que la responsabilidad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es impedir que la situación siga ocurriendo.
También expuso que la ciudadanía debe exigirle al gobierno que detenga esas operaciones ilegales y evitar que se reabran algunas bocaminas que puedan ya estar cerradas.
“El páramo de Santurbán es una joya hídrica, pero también cuenta con recursos mineros muy importantes. Por lo tanto es una dualidad que hay que resolver como ciudadanía junto con las autoridades nacionales buscando siempre la protección de este ecosistema”, explicó.
Antonio Navarro Durán, docente de ecología, agroclimatología y fisiología vegetal indicó que la decisión de delimitar el páramo es por sí sola irresponsable porque el comportamiento de un ecosistema no obedece a una sola variable como lo es la altitud, sino que deben analizarse otras como la interacción entre especies, los procesos de vertientes, las corrientes de aire, la nubosidad y los ciclos del agua.
“Estas variables se suelen dejar de lado para avanzar rápidamente en un proceso legal o burocrático, pero es importante que se piensen en acciones de protección para el páramo y se hagan estudios antes de hacer una intervención que puede terminar afectando la dinámica del ecosistema”, añadió.
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En este sentido, el educador resaltó que pensar en el bienestar del páramo de Santurbán es importante porque en medio de las sequías que se están presentando en el mundo, este es un ecosistema estratégico que le sigue suministrando agua a las comunidades.
Importancia para Norte de Santander
En el especial periodístico de La Opinión: ¡Soy páramo, soy agua, soy Santurbán! expertos y autoridades ambientales explicaron las razones por las que este páramo es tan importante para la región y las normas que lo protegen.
En el informe se indica que el 70% del páramo de Santurbán se encuentra en territorio de Norte de Santander, permitiendo que 33 municipios del departamento se abastezcan de agua gracias a él.
De igual forma, en este ecosistema conviven colibrís, hongos, árboles achaparrados, líquenes y lagartos endémicos de la zona.
En cuanto a especies no endémicas existen osos anteojos, venado de páramo, y una cantidad impresionantes de aves que migran de un páramo a otro.
Con respecto a las leyes que defienden este tipo de ecosistemas en el país, el especial evidencia que la Constitución Política de Colombia de 1991 , en sus artículos 79 y 80 deja sentada las bases para las leyes que protegen áreas como las de Santurbán.
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Asimismo, la Ley 99 de 1993 establece que los páramos y subpáramos son zonas de alta montaña que deben ser objeto de una protección especial;
Entretanto, la Corte Constitucional dictó la Sentencia T-361 de 2017 por medio de la cual dice se establecen seis pasos para su delimitación. Entre estos se ordena que la delimitación debe ser participativa; seguir lineamientos de sustitución y reconversión de actividades, tener un sistema de fiscalización, parámetros de protección de fuentes hídricas, instancia de coordinación y un modelo de financiación.
‘El páramo no puede ser explotado'
En Santander, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán advirtió que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, no desmontó “la resolución de delimitación progresiva, sino la que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en el páramo, casualmente justo donde está el título de la multinacional Aris Minning”.
El grupo ambientalista que se declaró en asamblea permanente, anunció acciones jurídicas como la solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander y el lanzamiento de una campaña de firmas por la protección del páramo.
Además, convocó a organizaciones sociales, ambientales y a la ciudadanía a una reunión el próximo 2 de septiembre.
“No vamos a permitir que desmonten la normatividad que protege Santurbán para abrirle la puerta a las multinacionales. Santurbán no se protege tumbando las normas que lo protegen. Se protege combatiendo la minería ilegal e invirtiendo de verdad en la provincia de Soto Norte. El páramo no puede ser explotado ni por ilegales ni por multinacionales. En juego está el agua de más de dos millones de personas”, reiteró.
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