Debate en el Gran Santander por decisión que revoca la delimitación del páramo de Santurbán

La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026 ha causado opiniones divididas entre actores ambientales que se han dedicado a proteger el páramo de Santurbán.

La entidad enfatizó que esta decisión surge como una necesidad para corregir las irregularidades identificadas en el trámite y cumplir las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana.

Asimismo reiteró que la revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja, sino que se trata de una decisión orientada a que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas.

Debe recordarse que la Resolución 0994 fue expedida un día antes de que terminara el mandato del expresidente Gustavo Petro con el objetivo de declarar como protegidas 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja en el municipio de California, estableciendo así restricciones para la actividad minera.

De este modo, con la revocatoria quedan sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca y el trámite vuelve al punto en el que el Ministerio de Ambiente adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica sobre la protección del área.