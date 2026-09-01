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El Estado está presente y responderá con toda su fuerza: Mindefensa llega a Cúcuta tras atentado en Los Patios
El jefe de la cartera llegó acompañado de la Cúpula Militar y Policial.
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cesarmuñoz
Mindefensa-Jorge-Mora-en-Cúcuta.
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Martes, 1 de Septiembre de 2026

Ya hace presencia en la ciudad de Cúcuta, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, en el marco del consejo de seguridad que convocó el presidente Abelardo de la Espriella tras el atentado terrorista que se presentó en la noche de ayer 31 de agosto en el municipio de Los Patios.

Lea aquí: Antes del atentado en Los Patios, la Defensoría había advertido sobre el riesgo en el área metropolitana de Cúcuta

Mora llegó acompañado de la Cúpula Militar y de Policía a la Brigada 30 del Ejército Nacional para evaluar los hechos y definir las acciones con las que las autoridades harán frente a la amenaza. "El Estado está presente y responderá con toda su fuerza", sentenció el jefe de cartera.

De la misma manera, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrerpo, también arribó a la capital nortesantanderana.

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