Estos son los cabecillas del Eln que estarían detrás del atentado en Los Patios

La inteligencia militar tiene en la mira a dos integrantes del Eln como los principales señalados detrás del atentado con un taxi bomba contra la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, que dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos uniformados.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias David y alias Nay o ‘Nike’ estarían vinculados con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.

Los investigadores también los relacionan con el atentado perpetrado el pasado primero de agosto contra el comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, donde resultaron heridos 12 policías y tres civiles y murió un canino de la institución.

El nivel de interés de las autoridades sobre estos dos hombres se refleja en las recompensas que pesan sobre ellos. Por alias ‘David’ se ofrecen hasta $800 millones, mientras que por información que permita ubicar y capturar a ‘Nay’ o ‘Nike’ hay una recompensa de hasta $150 millones.

La investigación busca establecer ahora cómo fue ejecutado el nuevo ataque y cuál fue el papel específico de cada integrante de la estructura.

El atentado ocurrió después de las 11 de la noche cuando un taxi cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía de Los Patios.

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La explosión provocó un incendio, afectó viviendas, locales comerciales y vehículos y ocasionó interrupciones en el servicio de energía.

Los detalles de las primeras pesquisas

Uno de los elementos que empieza a tomar fuerza en la investigación es el recorrido del vehículo. El taxi habría permanecido cinco días estacionado en la zona antes de ser utilizado en el ataque.

Además, según información conocida por las autoridades, habría sido acondicionado en territorio venezolano antes de ingresar a Colombia.

El mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, confirmó que el vehículo había sido hurtado en julio de 2024 y que fue acondicionado con un sistema de frecuencia radial.

El explosivo utilizado, según la Policía, fue amonal y se habrían empleado aproximadamente 80 kilos. Las autoridades atribuyen el atentado al Frente de Guerra Urbano ‘Carlos Germán Velasco’ del Eln, una estructura que mantiene capacidad para ejecutar acciones terroristas en zonas urbanas de Norte de Santander.

La investigación también está revisando los posibles vínculos con el atentado del primero de agosto. En ese caso, información de inteligencia apunta a que el vehículo utilizado habría sido preparado en Venezuela e ingresado posteriormente a Colombia por pasos informales o trochas. Ese antecedente vuelve a poner la frontera en el centro de la investigación.

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Para los organismos de seguridad, la movilidad de integrantes del Eln entre Norte de Santander y territorio venezolano representa una dificultad adicional para reconstruir los movimientos de personas, vehículos y explosivos empleados en los ataques.

Dentro de esa estructura aparece además alias el Rolo, señalado como uno de los articuladores del Frente de Guerra Urbano del Eln.

Según los registros de inteligencia, este hombre recibiría órdenes de Luz Amanda Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, señalada como una de las cabecillas de la organización en la región.

Los reportes de inteligencia ubican a ‘el Rolo’ moviéndose entre Norte de Santander y Venezuela, particularmente en territorio venezolano frente a este departamento.

Sin embargo, los investigadores no han podido establecer con precisión su ubicación actual ni tienen certeza sobre si continúa dentro de la misma estructura.

La dificultad para identificar y ubicar a los responsables también está relacionada con la forma de operación del Frente de Guerra Urbano.

Sus integrantes trabajan mediante redes altamente compartimentadas, lo que permite que quienes participan en una determinada fase de un atentado tengan información limitada sobre el resto de la operación.

Tomado de El Colombiano.

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