¿Qué dejaron las lluvias en el área metropolitana de Cúcuta? Este es el balance de las afectaciones

Las lluvias registradas durante la noche de ayer martes, 6 de octubre, generaron afectaciones puntuales en varios sectores de Cúcuta, principalmente en las comunas 1,2,3,4,5 y 10, dio a conocer el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, Fabián Prato, en conversación con Radio Uno.

Entre las situaciones que fueron reportadas por la comunidad, se dio un desprendimiento de rocas sobre la Autopista Internacional, sobre la entrada al barrio Morelli, en sentido hacia el barrio San Mateo. También, en la prolongación de la Avenida Cero y en inmediaciones al Club Tennis, donde, según informó el jefe de la dependencia, ya coordinan con Veolia para efectuar la remoción de los escombros.

El barrio La Cabrera, en el sector conocido como La Granja, se dio de manera parcial el colapso de una estructura y gaviones de contención. Por otro lado, los canales de La Cabrera y Bogotá, estuvieron cerca de alcanzar su límite de capacidad, informó el jefe de despacho.

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Prato señaló que no hubo personas heridas ni emergencias de consideración y que los organismos de socorro recorrieron diferentes sectores de la ciudad.

No obstante, el funcionario precisó que la ciudad está entrando en la segunda temporada de lluvias del año, por lo que pidió a la comunidad permanecer atenta a posibles crecientes, desprendimientos de roca y movimientos en masa. De igual manera, realizar revisiones a los techos y cubiertas de los hogares.

A pesar de las lluvias, Prato resaltó que el fenómeno de El Niño sigue vigente y con alerta naranja, como lo declaró Corponor a causa del bajo caudal y la captación de los ríos Pamplonita y Zulia.

Afectaciones en Villa del Rosario

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Villa del Rosario, dio a conocer que en el sector de Trapiches, Campo Verde y Lomitas, presenta material de arrastre a causa de inundaciones, al igual que el barrio Turbay Ayala.

La entrada al sector de Colinas de Vista Hermosa por el Anillo Vial Oriental, fue uno de los sectores del municipio más perjudicados donde gradas disipadoras se partieron debido a la presión del agua y los gaviones colapsaron.

En la Autopista Internacional se tiene un registro de tres puntos críticos, entre ellos, el sector conocido como La Pampa en el barrio 20 de Julio de Villa del Rosario, se presentó una mezcla de tierra y agua, lo que obliga a los conductores a transitar con precaución la zona.