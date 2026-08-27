Universidad de Pamplona suma siete programas a su acreditación internacional EQUAA

La Universidad de Pamplona, una las instituciones más representativas de Norte de Santander, amplió su presencia en escenarios internacionales de educación superior con la acreditación de siete nuevos programas académicos por parte de la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), durante el XII Foro de Acreditación Internacional EQUAA 2026.

Los programas reconocidos pertenecen a las facultades de Ciencias de la Educación y Artes y Humanidades. En el primer grupo están las licenciaturas en Educación Infantil, Lenguas Extranjeras Inglés-Francés, y Educación Física, Recreación y Deportes. En la Facultad de Artes y Humanidades fueron acreditados los programas de Licenciatura enEducación Artística, Música, Filosofía y Derecho.

Para la Dra. Laura Patricia Villamizar Carrillo, rectora de la Unipamplona, este es un logro significativo con el que se completan cuatro facultades acreditadas por la Agencia Internacional EQUAA: Facultad de Ingenierías y Arquitectura; Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Facultad de Ciencias de la Educación, y Artes y Humanidades.

Además, explicó que la acreditación es el resultado de un proceso que involucró aspectos académicos, investigativos, de bienestar e infraestructura, y representa una oportunidad para ampliar la proyección internacional de la universidad.

“Esto nos da una visibilidad muy grande, nos abre oportunidades de movilidad y que la Universidad de Pamplona se mueva en contextos internacionales”, señaló la rectora.

Lea aquí: Cambio de mando en la Policía: Cúcuta y Norte de Santander ya tienen nuevos comandantes

La directiva agregó que el reconocimiento puede favorecer tanto a estudiantes como a profesores al facilitar escenarios de movilidad, cooperación y ejercicio profesional en contextos internacionales. También destacó que el proceso contribuye a consolidar la estrategia de internacionalización de la institución.

En la Facultad de Artes y Humanidades, la acreditación cobija cuatro áreas distintas: Licenciatura en Educación Artística, Música, Filosofía y Derecho.

La decana de esta facultad, Dra. Karol Martínez, destacó que el reconocimiento no se limita a una certificación de calidad, sino que refleja un trabajo institucional alrededor de disciplinas con diferentes enfoques y campos de conocimiento.

Según la directiva, para los estudiantes y docentes el proceso puede traducirse en mayores posibilidades de internacionalización, cooperación, movilidad y relacionamiento académico.

El reconocimiento también se suma a las acreditaciones internacionales que anteriormente habían obtenido los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Una apuesta por el mejoramiento continuo

La acreditación internacional hace parte de los procesos de autoevaluación y mejoramiento que adelanta la Universidad de Pamplona. De acuerdo con la Dra. Laura Teresa Tuta Ramírez, directora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, “la institución continúa avanzando en la búsqueda de reconocimientos internacionales para sus programas”.

En el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación, el decano Dr. Nelson Mariño Landazábal resaltó que los tres programas acreditados internacionalmente también cuentan con acreditación de Alta Calidad en Colombia.

El directivo señaló que el reconocimiento fortalece el propósito de formar licenciados con capacidad para desempeñarse no solo en la región y el país, sino también en escenarios internacionales.

El proceso involucró a equipos académicos de las facultades y contó con el acompañamiento de las directivas universitarias. Para la institución, la experiencia constituye además un insumo para definir nuevas metas dentro de su política de calidad.

El XII Foro de Acreditación Internacional EQUAA 2026 tuvo como eje la “Vinculación internacional, impacto social y los beneficios para tu institución”. Durante el encuentro se analizó el papel de las acreditaciones internacionales como mecanismos para fortalecer la calidad de las instituciones de educación superior y mejorar la proyección de sus comunidades académicas.

Con las siete nuevas acreditaciones, la Universidad de Pamplona amplía el número de programas con reconocimiento internacional y refuerza su estrategia para ganar presencia en redes académicas, promover la movilidad de estudiantes y docentes y fortalecer sus procesos de cooperación internacional.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .