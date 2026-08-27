Capturan en Bogotá a presunto articulador del Tren de Aragua requerido por Estados Unidos

Un operativo de inteligencia de siete meses culminó con la captura en el occidente de Bogotá de uno de los presuntos articuladores transnacionales del Tren de Aragua, organización venezolana calificada como terrorista, que desde Colombia coordinaba el envío de armas, ketamina y cocaína a Estados Unidos.



Se trata de Luis Saúl Páez Nieto, conocido como Luis Páez o Nairobi, localizado en un conjunto residencial al sur occidente de la capital, mediante el trabajo conjunto del Gaula de la Policía, la Fiscalía, la DEA y unidades especializadas contra el crimen organizado de Perú.



El extranjero ingresó al país hace un año, al parecer con el objetivo de establecer un centro de comando para supervisar las operaciones del grupo en el continente.



La estructura que presuntamente dirigía el capturado no se limitaba al narcotráfico. Las autoridades establecieron que Páez Nieto tejía conexiones logísticas que abarcaban Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos, y que desde 2025 habría continuado coordinando el flujo de armas de fuego a través de esa red multinacional.



Desde 2023 su nombre ya figuraba en investigaciones por homicidios, extorsiones, secuestros y trata de personas en territorio venezolano.

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La orden de captura emitida por Estados Unidos contra este miembro del Tren de Aragua acelera ahora su situación judicial, dado que las autoridades norteamericanas lo reclama por concierto para delinquir, terrorismo, lavado de activos y tráfico de drogas, cargos que elevan la complejidad del caso y abren la posibilidad de un proceso de extradición.



La captura representa un golpe a la estructura de mando del Tren de Aragua en Suramérica, al privar a la organización de quien las autoridades identifican como uno de sus principales coordinadores de rutas y redes criminales en la región.

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