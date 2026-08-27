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Norte de Santander reporta avances del Acuerdo de Paz en ocho municipios PDET
Agua potable, educación, salud, vivienda, vías, conectividad y apoyo a la economía rural hacen parte de los avances reportados en los municipios PDET del departamento.
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dsifontes
Norte de Santander destaca avances en la implementación del Acuerdo de Paz en municipios PDET
La opinión
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Jueves, 27 de Agosto de 2026

La Gobernación de Norte de Santander presentó un amplio balance en 19 sectores sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, puntualmente sobre las acciones desarrolladas en 2025 en los 8 municipios PDET.

Puede leer: Denuncian trabas en la construcción de la sede del Sena en Ocaña, ¿qué está pasando?

La jornada destacó inversiones orientadas a transformar territorios históricamente afectados por el conflicto, evidenciando avances en el acceso a servicios básicos como agua potable, educación, salud y vivienda.

 

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Sobresale la atención integral a la población víctima del conflicto con el fortalecimiento de iniciativas productivas y el desarrollo de obras viales y comunitarias.

El balance también evidenció grandes logros en el acceso a internet, energía y gas, así como programas de apoyo al campo y la economía popular.

 

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