Denuncian trabas en la construcción de la sede del Sena en Ocaña, ¿qué está pasando?

La construcción de la nueva sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Ocaña está en el centro de la discusión pública, luego de que la Gobernación de Norte de Santander advirtiera sobre situaciones que, según señaló, podrían entorpecer el desarrollo del proyecto.

La iniciativa contempla una inversión de $13.000 millones, articulada entre el Gobierno nacional, que aporta $10.000 millones, la Gobernación de Norte de Santander, con $3.000 millones, y la Alcaldía de Ocaña, que dispuso el predio para la construcción.

De acuerdo con la administración departamental, se han presentado visitas no coordinadas y decisiones administrativas que califica de arbitrarias por parte de funcionarios del Sena, actuaciones que, según indicó, estarían afectando el avance del proceso.

La Gobernación destacó que la infraestructura es estratégica para Ocaña, la provincia y la zona del Catatumbo, al considerar que permitirá ampliar las oportunidades de formación técnica y tecnológica para los jóvenes de la región, además de contribuir al empleo y al arraigo en el territorio.

En un video publicado por la administración departamental, el gobernador William Villamizar Laguado hizo un llamado a estar atentos al desarrollo del convenio y resaltó la importancia de garantizar su ejecución.

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“Debemos estar todos alertas para que este convenio se pueda ejecutar y tengan los habitantes del municipio de Ocaña y de toda la provincia y zona del Catatumbo una posibilidad mayor de cupos en el Sena”, dijo el gobernador.

Alcalde también cuestiona el proceso

A las inquietudes del gobernador se sumó el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, quien manifestó su inconformidad con el desarrollo de algunos trámites relacionados con la nueva sede.

El mandatario municipal cuestionó la actuación de funcionarios del Sena y señaló particularmente a Dennis Cristal Barrera, directora regional encargada de la entidad en Norte de Santander, a quien, según dijo, solicitará explicaciones por las dificultades que se han presentado.

Cañizares anunció que llevará sus inquietudes ante el Consejo Directivo Nacional del Sena y la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, al considerar que Ocaña y el Catatumbo necesitan que el proyecto avance.

Uno de los aspectos que generó preocupación entre las autoridades locales fue una visita técnica realizada al lote donde está proyectada la sede. El alcalde sostuvo que esta actividad se habría realizado sin conocimiento previo de la administración municipal.

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¿Qué dice el Sena?

Ante los cuestionamientos, el Sena entregó una respuesta oficial y aseguró que ha adelantado de manera continua las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales necesarias para hacer realidad la construcción de la sede en Ocaña.

En un comunicado emitido este 27 de agosto, la entidad indicó que desde la firma del convenio marco, en agosto de 2025, ha cumplido los trámites requeridos para avanzar en la iniciativa. También precisó que en julio de 2026 recibió la matrícula catastral del predio y una asignación de $10.000 millones destinada a la contratación de estudios, diseños y construcción de la nueva infraestructura.

El Sena señaló además que impulsó la estructuración del convenio interadministrativo con la Gobernación de Norte de Santander y remitió los documentos necesarios para su revisión. Asimismo, aseguró que acogió las observaciones formuladas por el Consejo Regional de la entidad y atendió la suspensión temporal de compromisos presupuestales establecida por el Ministerio del Trabajo mediante la Circular 0095 de 2026.

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Sobre la visita al terreno, el Sena confirmó que el 26 de agosto se realizó una jornada técnica en el lote, liderada por delegados de la Gobernación y con participación de representantes de la Alcaldía de Ocaña.

La entidad explicó que el propósito de esta visita fue evaluar alternativas que permitan ajustar el proyecto a los recursos disponibles y garantizar su viabilidad, en lugar de señalarla como una actuación destinada a frenar la iniciativa.

Una obra considerada estratégica para la región

El proyecto de la nueva sede surgió después de varios debates en el Concejo de Ocaña relacionados con la disposición del terreno aledaño a la Escuela Normal Superior y las actuaciones necesarias para avanzar en la gestión de los recursos.

Para las autoridades locales, la infraestructura representa una oportunidad para ampliar la oferta de formación y brindar nuevas alternativas educativas y laborales a los jóvenes del Catatumbo.

El presidente del Concejo de Ocaña, Deivy Alberto Arias Quintero, respaldó el proyecto y cuestionó que las diferencias administrativas puedan terminar afectando una iniciativa que requirió varios debates para concretarse.

“Fueron grandes debates para estudiar todas las normativas y entregar facultades al alcalde en aras de brindar las herramientas y conseguir esos recursos”, señaló el concejal, quien consideró que no sería justo que el proyecto terminara frustrándose por las diferencias actuales.

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Por su parte, el dirigente Luis Alfonso Díaz Barbosa también calificó como preocupante un eventual estancamiento de la iniciativa y resaltó la importancia de ampliar las oportunidades de formación tecnológica para los jóvenes de la subregión.

El SENA, por su parte, reconoció la importancia estratégica de la obra y aseguró que atenderá las recomendaciones de su Consejo Regional con el objetivo de hacer realidad el proyecto, que, según la entidad, beneficiaría a cerca de 35.000 aprendices cada año y ampliaría las oportunidades de formación, empleo y desarrollo en Ocaña y su zona de influencia.

Por ahora, el proyecto continúa en medio de las gestiones entre las entidades involucradas, mientras las autoridades locales y el SENA mantienen posiciones diferentes sobre las dificultades que se han presentado y la manera de avanzar hacia la ejecución de la nueva sede.