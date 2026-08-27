Dos soldados resultaron heridos en ataque con más de 40 explosivos en Cesar

Dos soldados profesionales resultaron heridos este jueves durante un ataque con explosivos contra tropas del Ejército en una zona rural de Pelaya, Cesar. El hecho fue reportado por la Primera División del Ejército, que indicó que los militares pertenecen al Batallón Especial, Energético y Vial Número 3 de la Décima Brigada.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados fueron atacados mediante un sistema de lanzamiento que utilizó más de 40 dispositivos explosivos. Tras el hecho, ambos soldados fueron evacuados de inmediato hacia un centro médico para recibir atención especializada y permanecen con pronóstico reservado.

El Ejército calificó el ataque como una acción terrorista y criminal y señaló que, de manera preliminar, estaría relacionado con una retaliación por las operaciones militares que adelantan las tropas contra grupos armados presentes en el departamento del Cesar.

La situación ocurre en un territorio donde, según la Defensoría del Pueblo, tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, identificado como la principal banda criminal del país.

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¿Qué medidas tomó el Gobierno tras el ataque en Cesar?

Luego de conocerse el ataque, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó un consejo de seguridad en Valledupar, capital del Cesar, con el propósito de analizar lo ocurrido y definir las medidas frente a la situación de seguridad en el departamento.

El mandatario anunció que participará en la reunión junto con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales. El objetivo, según explicó, será evaluar las circunstancias del ataque, reforzar las operaciones y adoptar decisiones destinadas a proteger a la población y a los integrantes de la Fuerza Pública.

A través de X, de la Espriella afirmó: “Los grupos criminales no van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”. También señaló que las autoridades buscarán “recuperar plenamente el control del territorio”.

Mientras tanto, los dos soldados permanecen bajo atención médica especializada, de acuerdo con el reporte entregado por el Ejército, mientras las autoridades evalúan las circunstancias del ataque ocurrido en la zona rural de Pelaya.

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