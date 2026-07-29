Condenan a 43 años de cárcel a hombre que asesinó a su pareja en Bogotá e intentó ocultarlo como un accidente

Un juez penal de Bogotá impuso una condena de 43 años de cárcel contra José Francisco Suárez de Ávila, hallado culpable del feminicidio de su pareja sentimental. Los trágicos acontecimientos se registraron el 9 de octubre de 2023 en la localidad de Bosa, en el sur de la capital colombiana, tras una investigación contundente liderada por la Fiscalía General de la Nación.

Las pruebas recopiladas por la Unidad de Vida demostraron que el agresor arremetió físicamente contra Sandra Patricia Gómez primero en un establecimiento comercial y luego prosiguió con las agresiones al interior del domicilio que ambos compartían.

Tras la brutal golpiza, el atacante abandonó a la víctima en estado de inconsciencia dentro del inmueble. Fue únicamente hasta la jornada siguiente cuando decidió trasladarla a un centro hospitalario para que recibiera atención médica.

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Evidencias desmintieron la versión de un accidente

Con el propósito de encubrir el homicidio, Suárez de Ávila sostuvo ante los médicos y las autoridades que su pareja había sufrido un fuerte golpe al resbalar en el baño del hogar.

Sin embargo, este relato inventado se cayó rápidamente gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad que captaron los momentos exactos del ataque en la vía pública y permitieron reconstruir el patrón de violencia que derivó en el deceso de la mujer.

Durante la etapa de juzgamiento, el organismo de control también comprobó que la víctima padecía un ciclo sistemático de maltrato físico, sometimiento psicológico y conductas obsesivas de dominación por parte del imputado.

Ante la contundencia probatoria, el sujeto fue sentenciado por el delito de feminicidio agravado, sanción a la que se suma la inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas durante dos décadas. Cabe precisar que el fallo emitido corresponde a una decisión en primera instancia, por lo cual la defensa aún puede interponer los recursos legales pertinentes.

Tomado de El Universal.

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