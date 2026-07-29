Cayó Quero: esclarecido el crimen de joven hincha del Cúcuta Deportivo

Cuando se cumplieron 19 meses de la confusa muerte de Yosman Steven Omaña Velandia, la justicia finalmente parece haber encontrado al presunto responsable de este homicidio, que habría sido el resultado de una discusión.

Según las autoridades, el señalado responsable es Jesús Quero, quien caminaba tranquilamente por diferentes sectores de la ciudad hasta que se encontró de frente con la justicia, en un procedimiento que sorprendió tanto a los uniformados como al propio sospechoso.

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En los últimos días, una patrulla de la Policía adelantaba labores de verificación de antecedentes en el sector de la Nueva Sexta cuando encontró a Quero, un joven delgado, de piel oscura y vestido de negro. Los uniformados le solicitaron su documento de identidad para comprobar que no tuviera requerimientos judiciales.

Quizá confiado, u olvidando lo ocurrido en el barrio Cumbres del Norte durante la Navidad de 2024, Jesús entregó sus documentos. Al ser consultados en los sistemas policiales, apareció una orden de captura vigente en su contra por el delito de homicidio.

Desde aquel fatídico 25 de diciembre, las autoridades siguieron su rastro mediante testimonios y cámaras de seguridad, hasta reunir el material probatorio suficiente para que un juez emitiera la orden de captura.

Los policías procedieron a detener al presunto responsable, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para su judicialización por el delito de homicidio. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Con esta captura, las autoridades consideran esclarecido un crimen que enlutó una celebración familiar en diciembre de 2024.

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Una discusión

Aunque por el momento no se ha revelado la causa exacta de la pelea, todo apunta a que en la cancha del barrio Cumbres del Norte se produjo una discusión entre Quero y Omaña. Ambos departían junto con varias personas cuando el reloj ya marcaba las 3:10 de la madrugada.

El hecho ocurrió a pocas calles de la vivienda de la víctima, donde su familia celebraba la Navidad. La música a alto volumen habría impedido que los allegados escucharan lo que ocurría en la cancha, donde la discusión escaló hasta el punto de que, presuntamente, Quero desenfundó un arma de fuego y le disparó al joven de apenas 19 años en el tórax.

Tras el ataque, el pistolero huyó en medio de la oscuridad. Al mismo tiempo, un amigo de la víctima corrió hasta la casa de sus familiares para avisarles de lo sucedido.

Cuando la familia llegó al lugar, Yosman aún estaba con vida, pero gravemente herido. Un tío y uno de sus hermanos lo trasladaron en motocicleta al Hospital Universitario Erasmo Meoz. Sin embargo, pocos minutos después falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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El vacío que dejó

De la víctima se conoció que vivió durante muchos años en Cumbres del Norte junto con su madre y un hermano, pues su padre fue una figura ausente en su vida. Poco antes del crimen había salido del barrio para prestar el servicio militar, pero fue declarado no apto y regresó a su hogar, donde poco tiempo después encontró la muerte.

A pesar del tiempo transcurrido, su madre aún no supera la pérdida.

"Muchachos, perder a los hijos duele. Hagan caso, escuchen a las madres, que solo nosotras los amamos de verdad. El 2024 me arrebató el amor de mi vida", escribió en una de las publicaciones que le ha dedicado a su hijo en redes sociales.

Yosman también era un fiel hincha del Cúcuta Deportivo. Desde niño cultivó su pasión por el fútbol y, durante su juventud, lució con orgullo los colores rojinegros.

"Hoy queremos despedirnos de un loco enamorado por los colores. Aunque es una fecha para celebrar y pasar en familia, no lo es para nosotros. Nos arrebataron a un gran ser humano", publicó el parche de la Comuna 6 de la barra popular del equipo motilón, al que pertenecía el joven y con el que incluso participó en excursiones para acompañar al equipo en otras ciudades.

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