Condenan a más de 28 años de cárcel a taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

Un juez penal de conocimiento condenó a 28 años y 5 meses de prisión al taxista José Eduardo Chalá Franco, tras encontrarlo responsable de arrollar con su vehículo a 11 personas en un hecho ocurrido el 8 de noviembre de 2025 en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas recopiladas durante la investigación, las cuales permitieron establecer la responsabilidad del conductor en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones simples.

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De acuerdo con el ente acusador, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá demostró que el hoy condenado conducía un taxi con grado tres de alcoholemia y además lo hacía a exc

eso de velocidad, circunstancias que provocaron que embistiera a un grupo de personas que transitaba por el sector.

Un menor murió días después del atropellamiento

Como consecuencia del impacto, 11 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad que sufrió lesiones de extrema gravedad. Aunque inicialmente sobrevivió al accidente, el niño falleció días después debido a la gravedad de las heridas, situación que dio origen a un proceso paralelo por el delito de homicidio agravado contra Chalá Franco.

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Además de la pena privativa de la libertad, el juez le impuso una multa equivalente a 19,42 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilidad para ejercer funciones y cargos públicos por el mismo tiempo de la condena. El sentenciado deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.

La sentencia es de primera instancia, por lo que tanto la defensa como la Fiscalía podrán interponer los recursos de ley correspondientes mientras avanza el proceso relacionado con la muerte del menor.

Con información de El Universal.

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