Dos reclusos murieron en la cárcel de Picaleña: estaban en cita conyugal

Jhon Guerrero Muñoz, condenado por el asesinato de una mujer, cometió un crimen similar al interior de la cárcel de Picaleña, en Ibagué y luego se quitó la vida por mano propia.



Según las autoridades, los hechos ocurrieron la tarde del miércoles. Guerrero Muñoz, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión, sostenía desde hace 17 meses una relación sentimental con Mariana Muñoz Vega, sentenciada a cuatro años por fuga de presos.



Ambos habían acordado verse durante la jornada de visita debidamente autorizada. Pero durante el encuentro, Guerrero Muñoz mató a su pareja y luego se quitó la vida.

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Funcionarios del Inpec los encontraron al finalizar el tiempo asignado de visita, después de que el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia hiciera el llamado en las celdas golpeando las puertas para dar aviso de salida.



Al ver que nadie respondió, los funcionarios procedieron a realizar la apertura de la celda, hallando a los dos muertos. El cuerpo de la mujer estaba sobre la cama mientras que el de Guerrero Muñoz en el piso.



Tras el hallazgo fue notificada la Policía, se aseguró la escena del crimen y se realizaron los actos urgentes personal de Policía Judicial.

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