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Imputan nuevo delito sexual a hombre señalado de asesinar a niña de 9 años en Bogotá
El procesado ya había sido vinculado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años. Ahora enfrenta una nueva imputación por acceso carnal abusivo agravado.
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cesarmuñoz
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Colprensa
Colprensa
Viernes, 6 de Noviembre de 2026

Una nueva imputación por violencia sexual hizo la Fiscalía contra Shenner José Rojas Lárez, presunto asesino de una niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Nuevas evidencias, entre ellas el dictamen de Medicina Legal, muestran que la menor habría sido víctima de agresiones sexuales el día del crimen y meses atrás. Estos comportamientos no se habrían limitado a tocamientos abusivos.

El procesado, de nacionalidad venezolana, ya había sido vinculado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. La nueva imputación es por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Lea aquí: Hombre fue asesinado a disparos en el barrio Los Caobos, de Cúcuta

De acuerdo con la Fiscalía, el pasado 14 de septiembre, Rojas Lárez sostuvo una discusión con su compañera sentimental, hermana de la víctima, en una vivienda de Mosquera (Cundinamarca).

Ante la actitud violenta del hombre, la niña salió del inmueble en busca de ayuda, y Rojas Lárez fue a perseguirla. Cuando la alcanzó, Rojas la convenció de subir a su motocicleta y la llevó hasta un inmueble en Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El cuerpo de la menor fue hallado al día siguiente.

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