A la cárcel dos hombres señalados de robar y asesinar a un conductor de plataforma en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres señalados de participar en el asesinato de un conductor de una plataforma digital de transporte durante un violento robo ocurrido el pasado 22 de julio en el barrio El Codito, en el norte de Bogotá. La víctima fue identificada como Juan Pablo Vargas Becerra, de 26 años.

Los procesados, Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez, fueron presentados ante un juez luego de que la investigación permitiera establecer su presunta participación en el crimen. Según las autoridades, ambos habrían abordado al conductor mientras este prestaba un servicio y, mediante amenazas e intimidación, se apoderaron del vehículo en el que se movilizaba.

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El conductor de aplicación suplicó por su vida

Los elementos recopilados por la Fiscalía indican que Juan Pablo Vargas les pidió a los agresores que le permitieran bajar del carro y que se llevaran tanto el vehículo como sus pertenencias, con el fin de preservar su vida. Sin embargo, presuntamente fue trasladado hasta un sector de El Codito, donde recibió varios disparos cuando se encontraba en estado de indefensión, heridas que le causaron la muerte.

Tras el homicidio, los señalados escaparon en el automóvil robado. No obstante, la rápida reacción de la Policía Nacional, mediante la activación de un plan candado, permitió ubicar el vehículo pocos minutos después, cuando ya se encontraba volcado.

De acuerdo con la investigación, los dos ocupantes descendieron del vehículo e intentaron huir, pero fueron capturados en flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron una de las armas de fuego que, al parecer, fue utilizada para cometer el crimen.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá les imputó los delitos agravados de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Tomado de El Universal.

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