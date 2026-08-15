A la cárcel presunto integrante del Eln señalado de coordinar milicias en Cauca y Valle

La Fiscalía General de la Nación imputó por el delito de rebelión a Donal Andrés Hurtado, alias Diego, señalado como presunto integrante del frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (Eln), perteneciente al Frente de Guerra Suroccidental.

Hurtado fue capturado por la Policía en Buenaventura, Valle del Cauca, y durante la audiencia de imputación no aceptó los cargos. Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó su detención en establecimiento carcelario.

Según la Fiscalía, el procesado habría ingresado a esta estructura armada en 2023 y tendría entre sus funciones la coordinación de la red de milicias del Eln en Cauca y Valle del Cauca. De acuerdo con el ente investigador, estas actividades estarían relacionadas con el fortalecimiento logístico, organizativo y operativo del grupo armado.

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La Fiscalía también señaló a Hurtado de participar presuntamente en labores de reclutamiento y en el traslado de personas hacia zonas de influencia del frente. Además, habría impartido instrucciones a otros integrantes para desarrollar actividades orientadas al sostenimiento y expansión de la estructura armada.

Las autoridades también lo ubican en Cali y Palmira durante julio de 2025, donde presuntamente habría participado en actividades de proselitismo y propaganda alusivas al ELN, entre ellas la instalación de banderas y otros elementos relacionados con esa organización.

Tras la decisión judicial, Hurtado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra. La imputación de cargos no implica una condena, por lo que el procesado mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

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