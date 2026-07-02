Mujer le robó el celular a un extranjero y la comunidad casi la lincha en Bucaramanga

Una mujer de 26 años fue capturada en el barrio Centro de Bucaramanga luego de ser señalada de participar en el hurto de un teléfono celular a un ciudadano de nacionalidad extranjera, a quien presuntamente habría intimidado con un arma cortopunzante tipo machete.

El hecho ocurrió en la carrera 18 con calle 45, donde las patrullas de vigilancia fueron alertadas sobre el robo cometido minutos antes. De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido abordada por la mujer, quien presuntamente la amenazó para despojarla de su dispositivo móvil.

Tras recibir el reporte, los uniformados iniciaron la búsqueda de la sospechosa con apoyo de la información suministrada por la comunidad. Minutos después lograron ubicarla en el sector, donde ya se encontraba rodeada por varios ciudadanos que intentaban retenerla.

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Policía evitó una agresión de la comunidad

Al llegar al lugar, los policías intervinieron de manera inmediata para proteger la integridad de la mujer y evitar que fuera agredida por la multitud. Posteriormente, realizaron un procedimiento de registro que permitió recuperar el teléfono celular que había sido reportado como hurtado.

Con el hallazgo del dispositivo, las autoridades materializaron la captura de la presunta implicada por el delito de hurto y continuaron con los procedimientos establecidos por la ley.

El coronel Héctor García, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la reacción de los uniformados durante el procedimiento.

“La rápida respuesta de nuestros uniformados permitió recuperar el bien de la víctima, proteger la integridad de la persona capturada y garantizar que este caso fuera puesto a disposición de las autoridades competentes. Continuaremos actuando con oportunidad y profesionalismo frente a cualquier hecho que afecte la seguridad ciudadana”, manifestó el oficial.

La mujer capturada y el teléfono celular recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será un juez de control de garantías quien determine su situación judicial en las próximas horas.

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