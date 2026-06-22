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Policía capturó a hombre por hurto tras salir de votar en un colegio de Cartagena
El señalado ejerció su derecho al sufragio, pero al salir fue interceptado por patrulleros de la Policía.
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crojas
COMPRA DE VOTOS
Colprensa
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Lunes, 22 de Junio de 2026

En términos generales las votaciones para la elección de presidente en Cartagena y sus corregimientos fueron tranquilas, masivas y organizadas. Hubo, como siempre ocurre en jornadas electores, lugares con alguna situación particular, pero controlada por las autoridades a tiempo.

En Cartagena, por el momento se sabe que una persona fue capturada haciendo efectiva una orden judicial. El aprehendido fue Juan Camilo Escobar De Ávila y los delitos por los que es señalado son hurto agravado y calificado.

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El señalado llegó a una institución educativa, ubicada en la vía principal del barrio Amberes, ejerció su derecho al sufragio, pero al salir fue interceptados por patrulleros de la Policía que le confirmaron su captura. En estos momentos se desconoce cómo es su estado judicial, pero se supo que fue presentado a la Fiscalía.

Otro hecho particular ocurrió en un colegio del barrio Nelson Mandela, donde hubo problemas de orden público luego que fuera visto, en los alrededores del punto de votación, a un funcionario de la Procuraduría bajar de un vehículo particular que tenía publicidad de Abelardo de La Espriella.

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Las medidas que se tomaron

Tras lo ocurrido, la Registraduría Nacional solicitó acompañamiento y atención especial en este punto de votación. El funcionario de la Procuraduría fue retirado del sitio, al igual que el vehículo con la publicidad de el entonces candidato. Se confirmó la captura de una mujer en flagrancia, pero no se especifica por qué delito.

La Policía Metropolitana confirmó que el cierre de votaciones se manejó con normalidad y sin más situaciones que requirieran intervención de uniformados de la institución. Sobre la mujer y el hombre capturados no hay mayores detalles de su proceso en estos momentos.

Desde la madrugada de ese día, un dispositivo especial de la Policía Nacional brindó seguridad al traslado y distribución del material electoral hacia los diferentes puestos de votación del Distrito y la zona insular, garantizando que este proceso se desarrollara sin contratiempos y bajo estrictas medidas de protección.

Con infromación de El Universal.

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