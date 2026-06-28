Presunto feminicida de Natalia Villalba ya está en Bogotá

En la noche de este sábado llegó a Bogotá Matthew Ashley Foster-Smith, el ciudadano británico señalado como presunto feminicida de la modelo colombiana Natalia Villalba, en hechos ocurridos en un apartamento en el norte de Bogotá.

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El hombre fue recibido por autoridades de Migración Colombia, para iniciar su proceso de identificación y entrada al país.



Posteriormente, el extranjero fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para que continúe el procedimiento judicial correspondiente y se defina su situación jurídica.



Segun lo reportado, la ubicación del hombre fue posible gracias a las autoridades de Migración Ecuador y la policía de ese país.

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Luego de conocerse el hecho, el ciudadano salió del territorio colombiano con destino a Ecuador, a través del Puesto de Control Migratorio de Rumichaca. Sin embargo, gracias al análisis de los registros migratorios y a los mecanismos de cooperación internacional, se logró establecer su ubicación en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, cuando pretendía huir hasta Londres.



"Este importante resultado demuestra la efectividad de la coordinación permanente entre las regionales Andina y Nariño–Putumayo de Migración Colombia, el CTI Seccional Bogotá y las autoridades ecuatorianas. La cooperación binacional y el intercambio oportuno de información fueron determinantes para ubicar a este ciudadano antes de que abandonara Ecuador. Este no es un esfuerzo aislado; es una capacidad institucional que ya ha dado resultados, como ocurrió el pasado mes de febrero con la ubicación y captura de alias 'Mizón'", señaló la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

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