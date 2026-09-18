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¿Qué pasó con Nataly Osma? Investigan muerte de colombiana hallada en apartamento en México
La joven de 29 años regresó a la vivienda que compartía con una amiga tras salir a comer y posteriormente fue encontrada sin vida.
Authored by
cesarmuñoz
Colombiana-asesinada-en-México.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 18 de Septiembre de 2026

Un total misterio rodea el hallazgo de una colombiana sin vida, ocurrido después de que saliera a recorrer Ciudad de México durante el 16 de septiembre.

Nataly Osma Pinilla, de 29 años, había alquilado un apartamento de renta corta junto con una amiga, también colombiana, para hospedarse durante unos días y disfrutar de la celebración por la independencia de México.

Ambas decidieron recorrer el sector ese miércoles para unirse a la celebración. Luego regresaron al apartamento, ubicado en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, y después de unas horas comenzaron a sentir malestar y a presentar vómito.

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A la mañana siguiente, la amiga de Nataly ingresó a la habitación y fue en ese momento cuando la encontró sobre una cama y no presentaba signos vitales, por lo que llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Cuando las autoridades llegaron, comprobaron que la joven no presentaba signos de violencia en su cuerpo y que sus pertenencias, entre ellas el pasaporte, dinero y otros objetos personales, permanecían en el apartamento, por lo que descartaron de manera preliminar un posible robo.

Lo que se conoce hasta el momento es que las amigas habrían acudido a un restaurante de comida japonesa, lo que desencadenó una intoxicación tras consumir alimentos en el lugar. Esta sería una de las hipótesis que explicaría el vómito y el malestar, pero hace parte de la investigación sobre la causa de muerte.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si algún delito estuvo relacionado con la muerte de Nataly Osma.

Tomado de El Colombiano.

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