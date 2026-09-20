Taxista fue imputado por cuatro presuntos robos y agresiones sexuales a mujeres en Medellín

Por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, Fiscalía General de la Nación imputó a Juan José Estrada Vélez, de 24 años, conductor de taxi y quien estaría involucrado en cuatro hechos de hurto y agresión sexual contra mujeres que habrían tomado servicios de taxi en horas de la madrugada.



De acuerdo con el ente acusador Juan José Estrada Vélez, de 24 años, los hechos en los que está comprometido habrían sucedido entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, tendrían características similares.

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La investigación señala que Estrada Vélez, al parecer, abordaba a las víctimas dentro del vehículo de servicio público, las intimidaba con un arma cortopunzante para despojarlas de sus pertenencias, las abusaba sexualmente y obligaba a suministrar las claves de acceso a las aplicaciones financieras instaladas en los teléfonos celulares, con el propósito de apoderarse del dinero disponible en las cuentas.



De la misma forma se resaltó por la Fiscalía que en los cuatro eventos delictivos conocidos, el hombre las habría abandonado en zonas solitarias y huía del lugar, además que los artículos hurtados, entre teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros bienes, estarían avaluados en más de 12 millones de pesos.

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Estrada Vélez fue capturado en el barrio Laureles de Medellín, momentos después de que, presuntamente, hurtara y atacara sexualmente a una mujer.



“Los cargos no fueron aceptados. Por solicitud de la Fiscalía, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, reportó la Fiscalía.

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