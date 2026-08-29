Invima alerta sobre reconocidos productos capilares sin registro sanitario en Colombia

Este sábado, 29 de agosto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó sobre la comercialización irregular de una línea de productos capilares.

Según informó la entidad, se trata de la marca Chokocafe_byPaolaGarcia, cuyos productos eran promocionados y comercializados a través de diferentes redes sociales. La difusión se realizaba en plataformas como Instagram y Facebook, mediante denominaciones como #chokocafe, #lotusflowercolombia y Beauty Spa by Paola García, así como desde el usuario @lamontaneritacontentosa en TikTok.

Así las cosas, durante las acciones de vigilancia sanitaria, Invima estableció que los productos que conforman esta línea no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), un requisito que resulta indispensable para su comercialización en el territorio nacional. Por esta razón, la entidad consideró estos productos cosméticos como fraudulentos y su comercialización en Colombia es ilegal.

La ausencia de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) significa la inexistencia de garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia de estos productos cosméticos. Tampoco existe un aval sobre el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento.

Reportan efectos adversos tras usar los productos capilares Chokocafe_byPaolaGarcia

Según información que recibió Invima, usuarios han reportado efectos adversos asociados al uso de estos productos, principalmente en las zonas donde fueron aplicados. La entidad indicó que mantiene el monitoreo de estos reportes para evaluar su posible impacto en la salud pública.

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Así las cosas, Invima también explicó que las autoridades desconocen la cadena de comercialización de los productos Chokocafe_byPaolaGarcia, por lo que no existe trazabilidad sobre su distribución.

Esta situación impide conocer las condiciones en las que fueron almacenados, transportados y distribuidos, así como verificar si se mantuvo su integridad hasta llegar al consumidor final.

Ante los posibles riesgos para la salud, el Invima recomendó a los consumidores suspender inmediatamente el uso de los productos Chokocafe_byPaolaGarcia. La entidad también pidió a la ciudadanía informar a las autoridades sanitarias si conoce establecimientos o lugares donde estos productos sean distribuidos o comercializados.

Así mismo, solicitó reportar cualquier efecto adverso inesperado relacionado con el uso o aplicación de estos u otros productos cosméticos.

Recomendaciones para comprar productos cosméticos de forma segura

Para evitar riesgos, el Invima recomendó verificar la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) antes de adquirir cualquier producto cosmético.

También aconsejó realizar las compras a través de distribuidores o comercializadores legalmente constituidos y de confianza, ya que estos ofrecen mayores garantías sobre las condiciones de los productos.

La entidad recordó que el hecho de que un producto sea promocionado o comercializado mediante redes sociales, páginas web u otras plataformas digitales no significa que cumpla con los requisitos sanitarios exigidos en Colombia.

Tomado de El Universal.

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