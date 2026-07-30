Einstein de nuestro tiempo: el joven prodigio que ahora es viral por hablar de la amistad

Con 14 años, Suborno Isaac Bari, nacido en 2012 en Nueva York, Estados Unidos, volvió a convertirse en tendencia luego de que se viralizara un fragmento de su participación en el pódcast Hasan Minhaj Doesn’t Know, en el que ofreció una reflexión sobre las amistades tóxicas.

El adolescente, conocido por sus capacidades intelectuales desde los primeros años de vida y por haber impartido clases universitarias cuando tenía siete años, utilizó una analogía médica para explicar por qué, en determinadas situaciones, considera necesario poner fin a una relación que resulta perjudicial.

Su trayectoria académica comenzó a llamar la atención cuando apenas tenía dos años. De acuerdo con el relato de su familia, mientras su padre, Rashidul Bari, profesor de Física, resolvía ecuaciones matemáticas, el niño observaba el procedimiento con interés. Al mismo tiempo, su madre, Shaheda Bari, maestra de primaria, le enseñaba operaciones básicas.

Fue durante ese proceso cuando formuló una pregunta que sorprendió a su entorno: “Si uno más uno es dos, ¿cuánto es n más n?”. Su padre compartió la inquietud con uno de sus profesores universitarios, quien respondió: “Me dijo: ‘De ninguna manera un niño de dos años puede hacer esa abstracción. Deberías prestarle mucha atención’”, según recordó Rashidul Bari.

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De acuerdo con su familia, ese fue uno de los primeros indicios de su capacidad de razonamiento abstracto. También señalaron que, a los dos años, ya había memorizado la tabla periódica de los elementos.

Formación académica acelerada y experiencia universitaria

El avance educativo de Bari continuó a un ritmo distinto al habitual. A los siete años comenzó a impartir clases y conferencias sobre matemáticas y ciencias en universidades de la India, dirigidas a estudiantes de mayor edad.

Además de su interés por las ciencias exactas, también desarrolla actividades relacionadas con la pintura y el piano.

En su formación escolar completó varios grados en un periodo menor al habitual. Según explicó, cursó el 9° grado y posteriormente avanzó directamente hasta el 12° grado, lo que le permitió graduarse de la escuela secundaria a una edad temprana.

Durante ese proceso obtuvo un promedio cercano a 96 puntos en su primer año y aproximadamente 98 puntos en el segundo, dentro de un sistema de evaluación sobre 100 puntos.

Mientras finalizaba la secundaria, también cursó asignaturas universitarias en instituciones de Estados Unidos como la Universidad de Nueva York (NYU), la Universidad de Stony Brook, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y Brooklyn College.

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Sobre esa etapa de su formación, el adolescente afirmó: ”Fue un desafío completamente nuevo para mí. Hay mucha más tarea, clases más largas y mucho material nuevo concentrado en poco tiempo”.

La reflexión sobre las amistades que se hizo viral

Aunque su nombre ha estado vinculado durante años a logros académicos, una de sus intervenciones recientes tuvo amplia difusión por un tema diferente. Durante una entrevista en el pódcast Hasan Minhaj Doesn’t Know, el conductor Hasan Minhaj le pidió un consejo sobre una amistad de larga data con una persona que incumplía de manera constante sus compromisos.

Como respuesta, Bari recurrió a una comparación con una intervención médica y señaló: “Las cirugías para extirpar un apéndice que está a punto de explotar duelen. Después vas a sentir mucho dolor, pero es mejor que dejar que la enfermedad empeore. A veces las cosas duelen, pero pueden doler mucho más si las dejas avanzar con el tiempo”.

El adolescente concluyó con otra reflexión que también fue ampliamente compartida en redes sociales: ”Si duele más seguir así, extírpalo. Lo que necesitas de un verdadero amigo es que te acepte tal como eres, nada más”.

Tomado de El Colombiano.

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