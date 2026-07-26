¿Por qué algunas personas sudan demasiado? Un estudio identifica la causa genética

Investigadores de Johns Hopkins Medicine (Estados Unidos) han identificado un factor genético que desencadena la hiperhidrosis idiopática primaria, una afección crónica que provoca sudoración excesiva, lo que proporciona algunas de las pruebas más sólidas hasta la fecha de que el trastorno puede tener su origen en el sistema nervioso y puede ser tratable con terapias específicas.

El estudio, financiado por el gobierno norteamericano y publicado en 'Science Advances', demuestra que variantes raras del gen SCN10A, que codifica un canal de sodio conocido como NaV1.8, pueden causar hiperactividad en las vías nerviosas que controlan la sudoración.

Este descubrimiento cuestiona la creencia arraigada de que la hiperhidrosis primaria es exclusivamente un trastorno de las glándulas sudoríparas y abre la puerta a la investigación de tratamientos más personalizados.

"A pesar de afectar a entre el 2% y el 5% de la población, la hiperhidrosis sigue siendo una afección poco comprendida --afirma el autor principal , el doctor Malcolm Brock, profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins--. Durante décadas, la hiperhidrosis se ha considerado principalmente un trastorno de las glándulas sudoríparas. Nuestros hallazgos demuestran que, en algunos pacientes, el problema comienza en los nervios que controlan la sudoración, lo que proporciona una explicación biológica de la afección y una posible vía hacia tratamientos más eficaces".

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Las personas con hiperhidrosis primaria sudan mucho más de lo necesario para regular la temperatura corporal. Esta afección suele afectar a las manos, los pies, las axilas y la cara, y puede interferir en el trabajo, las interacciones sociales y la calidad de vida. Aunque existen varios tratamientos, muchos pacientes solo experimentan un alivio parcial.

Para comprender mejor este trastorno, el equipo liderado por Johns Hopkins Medicine analizó datos genéticos de familias con hiperhidrosis hereditaria. Los investigadores descubrieron que casi una de cada cinco familias afectadas portaba variantes raras en el gen SCN10A, lo que la convierte en la señal genética más importante identificada en el estudio.

Posteriormente, los investigadores modificaron genéticamente ratones para que portaran la variante genética SCN10A. Los animales desarrollaron sudoración excesiva, similar a la observada en humanos, lo que proporcionó evidencia directa de que la mutación puede causar el trastorno. Estudios adicionales revelaron que el canal NaV1.8 está presente en las células nerviosas simpáticas que ayudan a regular la producción de sudor, y que la variante causante de la enfermedad aumenta la actividad de dichas células.

"Descubrimos que esta mutación básicamente aumenta la intensidad de las señales nerviosas que estimulan la sudoración --subraya Brock--. Este hallazgo nos da un objetivo específico que podemos investigar para futuras terapias".

Los investigadores señalan que quizás lo más alentador sea que descubrieron que la sudoración excesiva en el modelo de ratón podía reducirse significativamente mediante fármacos que inhiben la actividad de los canales de sodio.

Varios medicamentos que ya se utilizan clínicamente para la hiperhidrosis también demostraron su eficacia en el modelo, lo que sugiere que los pacientes podrían beneficiarse en el futuro de tratamientos adaptados a la causa biológica de su enfermedad.

Estos hallazgos también podrían ayudar a explicar por qué algunos pacientes no responden a las terapias dirigidas principalmente a las glándulas sudoríparas.

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"Nuestros resultados sugieren que la hiperhidrosis no es una sola enfermedad con una sola causa --afirma Brock--. Algunos casos pueden deberse a las propias glándulas sudoríparas, mientras que otros parecen tener su origen en el sistema nervioso. Comprender estas diferencias es fundamental para desarrollar tratamientos más eficaces".

Los investigadores afirman que este trabajo representa un paso importante hacia la medicina de precisión para la hiperhidrosis y podría tener implicaciones más amplias para la comprensión de los trastornos que implican disfunción del sistema nervioso autónomo. Los estudios futuros se centrarán en validar los hallazgos en tejidos humanos y evaluar posibles terapias dirigidas.

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