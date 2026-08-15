82 rescatistas israelíes llegan a Cali para apoyar la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto

Tras su llegada al país durante la tarde de este viernes, 82 militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), entre ellos rescatistas, ingenieros y especialistas en distintos campos, se desplegaron en la ciudad de Cali para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el centro y el suroeste del país.

Este equipo integrado por miembros de la fuerza de reserva israelí, trabajará en coordinación con las autoridades locales en distintos sectores de la ciudad, especialmente en estructuras que colapsaron durante el sismo.

“Estaremos en distintos puntos de la ciudad coordinados con las autoridades locales para ingresar a los lugares colapsados y, Dios quiera, encontrar personas con vida en las tareas de rescate”, dijo el mayor Rony Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Puntos en los que fueron desplegados

Kaplan señaló que la misión busca “ayudar a las autoridades, al pueblo de Colombia y demostrar la solidaridad del pueblo de Israel”, país con el que Colombia restableció relaciones diplomáticas con la llegada al gobierno de Abelardo de la Espriella, tras la ruptura ordenada en mayo de 2024 por su antecesor, Gustavo Petro, por la guerra del Estado judío en Gaza.

“Tenemos una gran experiencia, si se tiene en cuenta que en nuestro país vivimos emergencias por misiles que lanzan a la población civil, donde las personas quedan bajo los escombros”, explicó.

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Los militares israelíes ya se encuentran desplegados en tres zonas de Cali. Uno de los equipos trabaja en el Hospital Universitario del Valle, mientras que los otros dos realizan labores de reconocimiento y evaluación en diferentes estructuras colapsadas de la ciudad.

Uno de esos puntos se encuentra en la carrera 44 con calle 9, en el edificio Vanessa, donde las labores de rescate se han visto dificultadas por el riesgo de que otras edificaciones puedan desplomarse.

“Lo que hemos hablado es que aún hay potencial de encontrar personas vivas”, señaló a EFE el embajador de Israel, Alon Lavi, durante una visita al lugar, en la que añadió que también esperan “rescatar cuerpos para que sus familias puedan cerrar este círculo de dolor”.

Acciones conjuntas con Colombia

La delegación forma parte de la Unidad Nacional de Rescate y Salvamento de Israel que, según sus representantes, realiza este tipo de operaciones desde 1953 y con la misión en Cali suma su operación internacional número 39.

Los equipos trabajarán junto a organismos de socorro y autoridades colombianas para evaluar las condiciones de las edificaciones, localizar posibles sobrevivientes y apoyar la recuperación de víctimas en los lugares donde las estructuras colapsaron.

La llegada del contingente se produce mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en Cali y otros municipios del departamento de Valle del Cauca afectados por el terremoto, que dejó graves daños en viviendas, hospitales y otras edificaciones.

Tomado de El Universal.

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